La bronca de Fossati con los jueces: “Es realmente lamentable, pero para el fútbol uruguayo"

El entrenador de Danubio, Jorge Fossati, quedó muy disconforme con la actuación arbitral en el partido en que su equipo cayó ante Albion este lunes por el Campeonato Uruguayo de Segunda División.

Fue un encuentro con mucho en juego porque enfrentó al Pionero, que venía y sigue primero en la tabla, y a los franjeados, que lo escoltaban y buscaban recortar una diferencia que, tras el triunfo de Albion, pasó a ser de ocho puntos.

Tras el partido, que fue arbitrado por Antonio García, Fossati se descargó en la entrevista con la TV. “Vine porque no soy de esconderme, por respeto al trabajo de ustedes”, dijo al abrir su comparecencia ante VTV.

“Del partido solo te voy a decir que, desgraciadamente, fue un partido totalmente anormal y que esto no le hace bien al fútbol uruguayo”, agregó. “Un partido de esta trascendencia no puede tener, desgraciadamente, los errores que tuvo”.

Leonardo Carreño

Jorge Fossati

El DT siguió: “Es realmente lamentable, pero para el fútbol uruguayo. Hoy sale perjudicado Danubio en una instancia tan clave”.

“Pero bueno, creo que más allá de eso, de Danubio, está el fútbol uruguayo. No quiero hablar más ni responder preguntas, te lo pido con todo respeto porque, insisto, vine a dar la cara porque yo no me tengo que esconder de nadie”, le dijo al periodista.

Por último, Fossati explicó que sus cuestionamientos no fueron solo por los penales que no le cobraron.

“Lo único que te quiero aclarar es que yo no estoy hablando de los dos penales y nada más. Dos y nada más, no, hay muchas cosas más”, dijo antes de despedirse con un “buenas noches” y un saludo con la mano y mirando a la cámara.

El técnico también hizo declaraciones en el programa partidario Vamos Danubio Todavía y volvió a cargar contra los árbitros.

Camilo dos Santos

Jorge Fossati

“Hoy no fue perjudicado Danubio, fue perjudicado el fútbol uruguayo, pero acá nunca pasa nada”, señaló.

“No sacó amarillas claras, jugadas que eran rojas, pelotas que desaparecían… No quiero pensar nada malo, pero hasta genera sospecha”, agregó el DT franjeado, que busca uno de los ascensos a Primera a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular de Segunda.

Los dos primeros clasificados al finalizar esa instancia lograrán subir de forma directa, mientras que del tercero al sexto jugarán un playoff por el último cupo.