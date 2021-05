La bronca del Lolo Estoyanoff porque Carrasco no lo tuvo en cuenta, y la charla con los dirigentes de Peñarol

El exdelantero de Peñarol, Fabián Estoyanoff, estuvo solamente 21 minutos en el Parque Capurro este sábado bajo la intensa lluvia y se fue hacia su domicilio, sin ocultar la bronca que tenía porque el técnico de su nuevo club, Juan Ramón Carrasco, no lo tuvo en cuenta siquiera entre los suplentes que enfrentaron a los aurinegros en el empate 0-0.

Estoyanoff, quien ya no había estado en el debut ante Rentistas en el que los albivioletas golearon 3-0 por una suspensión, no estuvo para este partido ya que según Carrasco "no estaba pronto".

El delantero estuvo antes de que comenzara el encuentro y se reencontró con el secretario general de Peñarol, Evaristo González y con el presecretario, Jorge Nirenberg.

Los tres, paraguas mediante, dialogaron durante varios minutos hasta que comenzó el partido y los dirigentes mirasoles se retiraron hacia su tribuna.

El Lolo aguantó los primeros 21 minutos y se fue para su casa.

Estoyanoff hasta el momento no ha podido debutar en el equipo de JR que ha sumado cuatro puntos en sus primeros dos compromisos, aunque este sábado ante Peñarol, estuvo muy lejos del fútbol que normalmente pregona el citado entrenador.