La Cámara de Industrias respaldó el planteo de Lacalle Pou para flexibilizar el Mercosur

Los industriales uruguayos respaldaron públicamente este sábado al presidente de Luis Lacalle Pou en su planteo de flexibilizar el Mercosur, planteo que recibió una dura respuesta de su par argentino Alberto Fernández y volvió a tensionar el funcionamiento del bloque regional.

“Casi todos los presidentes que hablaron antes hablaron de pragmatismo. Me quiero subir a ese concepto, librado de ideologías. Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional; lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre”, dijo Lacalle Pou durante la última cumbre virtual de este viernes 26 por los 30 años del bloque.

Sus palabras, sin embargo, provocaron la reacción de Fernández, que dedicó los últimos minutos antes de cerrar la conferencia a responder esa afirmación.

“Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. La verdad es que no queremos ser una carga para nadie. Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si la carga pesa mucho”, le respondió Fernández en una clara alusión al planteo de Lacalle Pou.

"La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) desea expresar públicamente su respaldo a los planteamientos realizados por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, durante la Cumbre de Presidentes realizada el día 26 de marzo de 2021, conmemorando los 30 años del Mercosur", dice el comunicado que divulgó la CIU.

"Sus expresiones (por Lacalle Pou) reflejan tanto la posición de Uruguay, expresada desde gobiernos anteriores, como la que la Cámara de Industrias del Uruguay ha expuesto en reiteradas comunicaciones a las distintas autoridades nacionales", recuerda.

Asimismo, la gremial recuerda que esta postura "guarda estrecha relación con lo que manifestó hace dos días el Consejo Industrial del Mercosur, mediante una declaración conjunta de los presidentes de las cuatro entidades representativas de la industria del bloque".

El Mercosur es un tema sensible para muchos industriales uruguayos, algunos de los cuales tienen como su único mercado externo la vecina orilla. La etapa más aguda y crítica se dio durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) cuando surgieron múltiples trabas para el comercio bilateral, alguna de las cuales terminó con el cierre definitivo de ese mercado para muchas industriales uruguayas y el cierre de otras.