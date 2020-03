La canción de R.E.M. que escaló posiciones 33 años después de su lanzamiento gracias al coronavirus

En medio de la pandemia de coronavirus que azota a gran parte del mundo, hay una canción lanzada en la década de 1980 que se está volviendo a escuchar. It's the end of the world as we know it (and i feel fine) de la banda estadounidense de rock alternativa, R.E.M escaló en los últimos días en el ranking de los más escuchados en varias plataformas digitales, incluidas iTunes y Spotify.

Varios analistas especializados en música intentaron, en varias notas publicadas en medios internacionales, fundamentar o explicar este particular fenómeno, pero lo cierto es que nadie pudo rastrear aún el origen del resurgimiento del hit, más allá de que habla del "final del mundo tal como lo conocemos hasta ahora".

En medio de la situación, Michael Stipe, el líder del conjunto, aprovechó para publicar un video en redes sociales donde agradece a los fanáticos y repite los principales consejos de las autoridades sanitarias ante el brote de coronavirus.

"'Me siento bien, me siento bien'. Ésa me parece la parte más importante de la letra", señaló Stipe. Y agregó: "Lo más importante, número uno, quedate en tu casa. No salgas a menos que sea necesario. Si no es importante, si no es una emergencia, si no necesitas comprar, quedate en casa esta noche".

A su vez, el músico dijo: "Número dos: lávate las manos cada vez que entres en la casa una y otra vez. Tres: comportate como si ya estuvieras enfermo y no quieras estar a menos de un metro de nadie porque podrías transmitir el virus. Podrías pasarlo a otras dos personas y ellos se lo pasarían a otras dos personas. ¡No quiero ser esa persona!".

La banda lanzó su canción hace 33 años, en en un contexto donde la música undergorund estaba creciendo y tomando impulso en Estados Unidos.