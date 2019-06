La ciencia, el negocio y la vida

La noticia publicada por The Washington Post de que el laboratorio Pfizer habría encontrado un fármaco que previene el mal de Alzhéimer en un 64 % de los casos y lo ocultó vuelve a ubicar en el tope de la agenda el conflicto entre la ética de los hallazgos de la investigación científica, los negocios y el sentido común.

La compañía Pfizer tiene evidencias de que el Enbrel, uno de sus fármacos, puede prevenir el Alzhéimer en un 64% de los casos. El hallazgo llegó en el curso de otra investigación destinada a combatir la artritis. Los investigadores pusieron en conocimiento de la empresa el feliz descubrimiento, pero la multinacional optó por no continuar las investigaciones. Comprobar su efectividad requiere la realización de costosísimos ensayos clínicos que Pfizer no estuvo dispuesto a asumir, según consignó el diario estadounidense.

Se cree que en todo el mundo hay 46,8 millones de personas que viven con la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Para el 2030, si no se dan descubrimientos novedosos, veremos un aumento, alcanzando casi los 74,7 millones. Para el 2050, las tasas podrían superar los 131,5 millones. Las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer necesitan de otras para cuidar de ellas, y muchos de los que prestan su labor no son pagados por su tiempo ni por su servicio y finalizan padeciendo serios trastornos depresivos o de trastornos psíquicos.

Cuando aparecen los síntomas y se diagnostica el mal, los daños en el sistema nervioso son irreversibles y ningún medicamento se ha mostrado eficaz para paliarlos.

Por eso resulta inconcebible que el laboratorio en cuestión no haya continuado sus investigaciones o, al menos, no haya puesto en conocimeinto de la comunidad científica sus hallazgos, para poder brindarle a la humanidad la posibilidad de una cura a uno de los males –la demencia- más perjudiciales que padecen las sociedades en el mundo moderno.

Pfizer, de hecho, justificó la decisión como “el resultado de un ejercicio de reasignación de gastos para enfocarnos en aquellas áreas donde nuestra cartera de productos, y nuestra pericia científica, son más fuertes”.

“Disponer de esos datos sería útil para la comunidad científica. Todos los datos, sean positivos o negativos, nos dan más información para tomar mejores decisiones”, sostuvo al Post Keenan Walker, estudioso del Alzhéimer y profesor de medicina en la Universidad Johns Hopkins.

El caso del que se hablará mucho en los próximos días pone el dedo en la llaga de un debate profundo que tiene que ver con las fronteras: los límites de la ética y sentido de bien común. Es cierto que la revolución del conocimiento y la tecnología están pulverizando los modelos con los cuales se comprendía la sociedad, pero eso no significa que no existan o que no debamos rescatarlos.

La decisión de Pfizer es una de aquellas que marcan un antes y después. No solo por los argumentos para resolver cancelar la investigación, basados únicamente en los números de un negocio ya millonario, sino también por los efectos negativos para la reputación de la compañía de la reacción automática de indignación de la opinión pública ante la noticia.

Cada vez más es entre las tensiones mencionadas que se comienzan a dirimir los nuevos conflictos del siglo XXI, donde la ciencia, la ética, el bien común y el negocio deberán encontrar su equilibrio, ojalá sin perder de todo y para siempre el sentido final humano de la investigación científica.