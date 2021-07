La colocación de los ganados es óptima en los distintos ámbitos

El complejo agropecuario está atravesando un buen momento, particularmente la ganadería. Eso expresó a El Observador Diego Arrospide, presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Añadió que “el nivel de faena es excepcional para la época del año, superando las 50 mil cabezas en las últimas semanas, lo que equivale a un incremento del 31% del acumulado anual respecto al año anterior según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Esto da cuenta de la excelente actividad y de la muy buena demanda que tienen nuestras carnes en el mundo, en un contexto regional e internacional de debilitamiento de la oferta de los principales oferentes a nivel mundial”.

En cuanto al ganado gordo, “nos encontramos en la época de año de menor oferta forrajera (principalmente en verdeos y praderas), lo que se refleja en una baja disponibilidad de ganados de calidad. Afortunadamente, el excelente escenario de demanda a nivel internacional (donde se valorizan todas las categorías) ha permitido colocar los ganados a valores por encima de lo que se proyectaba en otoño, y esto ha incrementado el nivel de actividad. Por otra parte, existe una diferenciación de precio cuando aparecen ganados de calidad, lo cuales han logrado precios 15% superiores al año anterior”, dijo.

En la reposición, analizó, “la oferta se mantiene baja –acorde a la época del año–, con una relación flaco-gordo históricamente muy baja cercana a 1.02 según la ACG en la semana 27. Si bien esta ecuación es favorable hacia el invernador, el comportamiento del negocio de reposición se diferencia al del ganado gordo, explicado fundamentalmente por algunos factores relevantes como son: demanda más cautelosa; baja disponibilidad forrajera dada la época del año; menor demanda de los puentes verdes que puede explicarse por el crecimiento del área agrícola (85 mil hectáreas según un informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca); y al buen escenario de precios los granos”.

En resumen, “se verifica una muy buena colocación de los ganados en los distintos ámbitos de comercialización –con un mercado interno competitivo y buenos precios–; los corrales recuperaron competitividad y protagonismo; y la exportación en pie que generó una demanda diversificada, lo que permitió que la gran oferta de terneros de este año cercana a los 3 millones logró colocarse en forma fluida”, expresó.

Sobre referencias de precios, indicó: “Seguimos con un mercado que se mantiene firme, con muy buenos valores, con una fuerte demanda que presiona sobre los ganados de calidad (que son los menos y se negocian lote a lote dada esta realidad del mercado). En cuanto a las últimas referencias, según ACG en cuarta balanza: el promedio del novillo ascendió a US$ 4,09/kg aunque actualmente se realizan negocios a US$ 4,20 por novillos especiales; el promedio de la vaca fue US$ 3,86 aunque se realizan negocios de hasta US$ 4 por vacas especiales; y el promedio de la vaquillona fue US$ 3,99 con negocios que llegan a US$ 4,10, con entradas promedialmente de 10 días”.

Las perspectivas, afirmó, “son optimistas: afortunadamente el sector fue uno de los principales motores del crecimiento de la economía uruguaya en los últimos años. Su actividad no se vio interrumpida en este último largo año y medio de pandemia. El escenario global poco a poco comienza a tener más luces que sombras, lo que se estima generará una reactivación en nivel de consumo y demanda de alimentos. Los niveles de precios son favorables, con fuerte demanda y colocación fluida de la producción, y el gobierno que está dando buenas señales para el sector. A nivel productivo, se verifica un buen nivel de stock vacuno faenable y buenas perspectivas para lo que resta del año”.

A pesar de ello, “seguimos con algunas deficiencias más estructurales, continuamos siendo un país caro para producir –lo que repercute en todos los eslabones de la cadena, en particular en lo que hace a la generación de empleo y de valor agregado–, necesitamos mejorar la competitividad y poder lograr acuerdos con nuestros principales socios comerciales”.

“Al mismo tiempo, es importante apuntalar la reactivación de aquellos sectores más castigados por la pandemia, de forma tal de lograr un crecimiento sostenible del país en su conjunto y la generación de empleo”, señaló Arrospide.

El foco en la profesionalización

"Desde la ACG seguimos trabajando con foco en la profesionalización de la actividad, la mejora de nuestros canales de comunicación, con una importante apuesta a la valorización de la información generada, que es nuestro principal activo. Estamos proyectando diversas actividades para nuestros socios, si la situación sanitaria así lo permite, que felizmente comienza a dar buenas señales de recuperación", indicó el presidente de la institución.