La comida solidaria: menos ollas populares, pero aún son miles los que necesitan un plato de comida cada noche

¡Arrancamos la semana! 🙋🏻‍♀️🙋🏾‍♂️🙋🏼‍♀️🙋🏿‍♂️ . 👇🏻 Guiso de lentejas con arroz. Hoy entregamos 135 viandas!! - Recibimos donacion de verdulería Giancarlo & Soledad 🍊🍎🥬🥦🌽, alimentos no perecederos y carne que acercaron vecinos y colaboradores de la olla 😁 • ~ Seguimos necesitando carne, fruta, verdura, aceite, enlatados. ~ También estamos precisando tuppers (por ejemplo de helado). . Las donaciones se coordinan por whatsapp/Instagram. También las recibimos en la olla los días Lunes, jueves y viernes de 17 a 20 hs. — 🙌🏻

A post shared by Olla popular palermo (@olla.popular.palermo) on Aug 3, 2020 at 8:34pm PDT