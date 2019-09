La conectividad y el acceso a internet en todo el mundo

[Por Pedro Dutour]

Si pensamos en pasar un solo día sin internet, quizá entremos en pánico por no saber qué hacer o por no concebir la manera de sobrellevar una vida sin estar conectados. Lo que en Uruguay y en muchos otros países resultaría caótico, para algunas zonas del mundo puede que no tanto, ya que hay una buena porción de la población mundial sin acceso a la red de redes. Eso sí, el número de usuarios cibernéticos aumenta año a año de manera sostenida.

Las constantes mejoras en la tecnología, el impacto de la telefonía celular, las redes sociales y el comercio electrónico han hecho su parte para la expansión de internet y para que el fenómeno de la conectividad sea un viaje de ida sin retorno. De acuerdo a un informe de la agencia especializada británica We Are Social y de la plataforma canadiense Hootsuite, al cierre de 2018 el mundo contaba con 4.388 millones de internautas, es decir, una penetración del 57% y 9,1% por encima del mismo registro del año anterior.

La evolución resulta notable y deja en evidencia el incremento de la conectividad mundial. En 2014 la cifra total alcanzaba los 2.485 millones de internautas, mientras que para 2015 esta cifra creció 21%, alcanzando los 3.008 millones; para 2016, el número de usuarios se expandió en 14%, con lo que en total llegó a 3.429 millones. Según We Are Social, se logra captar en promedio más de 1 millón de usuarios nuevos cada día.

En un reporte de abril, el número de internautas mundiales era de 4.437 millones. “Las redes sociales también han registrado un sólido crecimiento, incrementándose en más de 200 millones de usuarios (entre abril de 2018 y abril de 2019) para alcanzar los 3.500 millones”, señala esta agencia. “Sin embargo, los recientes cambios en Facebook indican que el actual crecimiento podría ser aun más grande”, añade.

A su vez, alrededor del mundo se desparraman más de 5.100 millones de personas usando un teléfono celular –con un crecimiento anual del 2,7%–, y de ellos dos tercios corresponden a smartphones. Aproximadamente, el 98% de los usuarios de redes sociales accede a esas plataformas a través de sus móviles; y más del 50% de la población ingresa a sus contenidos favoritos y navega a través de su teléfono inteligente. Este estudio coincide con el informe de fines de 2018 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que revela que el 51,2% de la población mundial tiene acceso a internet. Agrega que los países desarrollados tuvieron un crecimiento de 29,6 puntos porcentuales en tres años, al conectar el 80,9% de su población en 2018. Mientras que en las economías en desarrollo el aumento –en el mismo período– fue desde el 7,7% hasta el 45,3%. De todas las regiones, África resultó ser la que registró el mayor aumento, del 2,1% en 2015 hasta el 24,4% en 2018.

Houlin Zhao, secretario general de la UIT, destacó que estas estimaciones son “una muestra de los grandes avances que está haciendo el mundo para construir una sociedad de la información global más inclusiva”. También advirtió que todavía hay demasiadas personas en todo el mundo esperando para aprovechar los beneficios de la economía digital.

En otro paneo de la realidad de la conectividad global –esta vez del Banco Mundial– se destaca, a nivel internacional, el perfil mayoritariamente joven de los internautas: el conjunto más grande de usuarios lo forman el grupo comprendido entre los 25 y los 44 años, seguidos de los menores de 12. Solo el 9,2% de los navegantes cuenta más de 65 años, según el relevamiento de 2018.

A su vez, el top 5 de las búsquedas por navegador a las páginas web más visitadas en el mundo lo conforman Google, YouTube, Facebook, Baidu (el equivalente a Google en China) y Wikipedia. La búsqueda por voz coincide exactamente con esta lista. El Banco Mundial remarca también que los contenidos audiovisuales son lo más visto en internet, con el 92% de los usuarios mirando videos online.

De Noruega a Corea del Norte

Todo esto está muy bien, pero aún existen partes del mundo en los que internet representa un lujo sobre el que muchas personas ni siquiera saben de qué se trata. Mientras que en países como Noruega, Andorra, Aruba, Bermuda, Islandia, Catar y Emiratos Árabes Unidos la penetración web alcanza el 99% de la población, en naciones como Corea del Norte llega a solo el 0,08% de sus pobladores (es decir, apenas 20 mil personas), según el reporte de We Are Social. Queda claro que el régimen comunista norcoreano no quiere saber nada con abrirse al mundo.

Eritrea, Chad, Níger, Madagascar y Somalia son otros que están en el fondo de la tabla, en contraste, por supuesto de los poderosos como Dinamarca (98%), Suecia (96%), Alemania (96%), Holanda (96%) y Estados Unidos (95%), y los no tanto como Argentina (93%). Brasil, un país lleno de contrastes, alcanza el 70% de penetración en internet.

Las dos regiones con mayor inclusión cibernética son América del Norte (95%), y Europa del norte (95%), mientras que Europa Occidental tiene una penetración de internet del 94%. Por otro lado, las regiones que cuentan con el menor registro son África Central (12%) seguido de lejos por el este de África (32%).

Cuestión de velocidad

El nivel y la calidad de conectividad están muy vinculados al desarrollo económico de cada país y región: como el caso de Europa, las potencias petroleras árabes o Estados Unidos y, en contraste, África; o por razones ideológicas –como puede ser la situación de Corea del Norte.

Según el ranking Speed Global Index de fines de 2018, Catar es el país del mundo con la red de banda ancha móvil más rápida –seguido de Noruega y Emiratos Árabes Unidos–, mientras que Singapur cuenta con la red fija con mayor velocidad, escoltado por Hong Kong e Islandia.

El sondeo de Cable, un sitio web británico que brinda servicios de banda ancha, TV y telefonía, coincide en colocar a Singapur como el país con la conexión a internet más rápida del planeta. La velocidad promedio es de 60.39 megabits por segundo (Mbps): significa que se precisan solo 11 minutos y 18 segundos para descargar una película de 5GB. La contracara es Yemen, con una velocidad promedio de 0.31 Mbps. Allí se requieren 36 horas, 52 minutos y 20 segundos para descargar el mismo archivo.

Un artículo de la BBC de julio pasado (con base en datos de la red InterNations) repasaba la lista de las cinco naciones mejor conectadas a nivel global que han apostado a una fuerte inversión en infraestructura digital, y en las que tener acceso a internet representa un derecho básico. Ellas son: Estonia, Finlandia, Israel, Canadá y Corea del Sur.

La disponibilidad de servicios del gobierno en internet, la facilidad de obtener un número de teléfono celular local, la disponibilidad de internet de alta velocidad en el hogar, los pagos sin efectivo y el acceso abierto a internet son las variables que tomaron en cuenta para la clasificación. Para tomar nota.

Realidad local

¿Qué pasa en Uruguay? Está al nivel de los mejores, con una penetración de casi 100% de acuerdo a un sondeo presentado en mayo pasado en ocasión del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

La 5ª Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital, divulgada en mayo que realiza anualmente la División de Sociedad de la Información y del Conocimiento de Agesic, especifica además que el 85% de los consultados usa internet todos los días, y que 4 de cada 10 personas lo utilizan en todo momento y 5 en algunos instantes del día.

En enero pasado, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) destacó en un informe que el 81% de los hogares uruguayos cuenta con servicio fijo de internet; específicamente hay 941.806 conexiones fijas residenciales, sobre un total de 1.160.000 hogares. De ellas, el 69% son por fibra óptica.