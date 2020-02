La desmonopolización de ANCAP y un intercambio en Twitter entre integrantes de la coalición

El artículo incluido en el anteproyecto de ley de urgente consideración que refiere a la desmonopolización de los combustibles generó un intercambio a través de Twitter entre el senador colorado Adrián Peña y el diputado del Partido Nacional Sebastián Da Silva.

Este viernes, Peña entregó a la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, y al prosecretario de Presidencia designado, Rodrigo Ferrés, las propuestas y cambios del Partido Colorado al proyecto, entre ellos, excluir la desmonopolización de ANCAP.

Peña entiende que sería bueno "tratarlo por fuera" de la ley. "Quizás no todo sea materia para la ley. La regla fue que lo que está en el Compromiso para el país, es lo que compromete al Partido Colorado. No quiere decir que no lo apoyemos ni que no lo estudiemos pero no necesariamente nos obliga ni tiene que estar en la ley de urgente consideración", dijo Peña en rueda de prensa.

Da Silva citó un tuit del periodista Leonardo Sarro con las declaraciones de Peña y dijo que si el artículo 192 que hace referencia a este punto es eliminado del proyecto, el Partido Nacional volverá a presentarlo. "La gente que produce en el Uruguay no puede seguir siendo rehenes de resabios estatistas de 1931. No llegamos al gobierno para hacer la plancha o resignarnos. La pelea la vamos a dar y veremos que dice la gente", publicó.

Un rato después, Peña desde su cuenta de Twitter le respondió que es "un tema complejo" y que el partido "está dispuesto a estudiarlo". "Lo importante es bajar los costos y en eso seguro no haremos la plancha", remató.

El intercambio no terminó ahí, ya que Da Silva afirmó que se necesita que ese tema "sea urgente". "El problema es poder producir sin sentirse artificialmente estafado por un monopolio. Pagar lo justo, cada peso ahorrado que vaya para la sociedad no para el Estado". Sin embargo, para el senador colorado, lo urgente "es que baje el costo" y afirmó que hay que tener cuidado con la herramienta. "Hablando de ovejas, 'ojo con ir por lana y volver esquilado' no sea cosa que el precio aumente en lugar de bajar", sostuvo.

Estimado Sebastian: Es un tema complejo y estamos dispuestos a estudiarlo, pero atendiendo su complejidad.

Consultado por El Observador, Da Silva explicó que volverá a presentar un proyecto de ley referido a la desmonopolización de ANCAP si no se aprueba en la ley de urgente consideración, aunque teme que "como muchas cosas, se dilate" por el trámite parlamentario común. "Hoy el récord de tener los combustibles más caros del mundo no admite la menor demora, por eso mi insatisfacción de que lo quiten", sostuvo.

Sobre la afirmación de Peña vinculada a la posibilidad de que aumente el precio de los combustibles en lugar de disminuir, el diputado nacionalista afirmó que eso es "inventar una teoría económica". "En ninguna circunstancia la competencia hace que los precios suban, todo lo contrario, hace que haya un mejor servicio y una baja en los costos", zanjó.

Redondear ideas

El dirigente colorado hizo hincapié en las propuestas educativas del anteproyecto. Contó que uno de los temas que abordó en la reunión fue la modificación de la redacción del artículo 120 del borrador entregado por los blancos, con la que los colorados quieren garantizar la autonomía de la Administración Nacional de Educación Publica (ANEP) frente al Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Sin embargo, Peña aseguró que "en ningún caso" los colorados pretenden dejar a la educación al margen de la ley de urgente consideración. Esta es una de las principales diferencias que el partido fundacional guarda con Cabido Abierto, que se comprometió a evaluar el pedido de los sindicatos, que quieren impedir que los cambios en torno a esta área temática sean resueltos por esta vía, que dispone un plazo de 90 días para su consideración y aprobación.

El legislador además dijo que en la propuesta de los colorados hay pocas incorporaciones y que más bien se enfocaron en sugerir modificaciones al articulado. Con ellas pretenden "redondear un poco mejor" las ideas vertidas en el anteproyecto.