La "doctrina de los actos propios" con la que el gobierno es optimista de ganar juicio de Aratirí

Con la reserva que exige la confidencialidad acordada por las partes en el caso, las autoridades del gobierno de Tabaré Vázquez cerraron esta semana en Washington una nueva ronda de audiencias en el juicio iniciado por la minera Aratirí contra el Estado uruguayo.

La delegación encabezada por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, retorna con optimismo por el resultado del juicio, ya que creen que las pruebas presentadas harán que los jueces de la Comisión de Arbitraje Permanente de La Haya desestimen la demanda presentada en 2018 por la minera india, dijeron a El Observador fuentes del gobierno.

La defensa uruguaya, diseñada por Toma y Paul Reichler del estudio Foley Koag –el mismo de los casos Phillip Morris y Botnia– está centrada en la “doctrina de los actos propios” y tiene como objetivo demostrar que Aratirí continuó negociando con el gobierno cuando se aprobó la ley de megaminería en 2013 y cuando se modificó la ubicación de la terminal portuaria en Rocha. Los abogados también argumentan que el grupo empresarial no agotó las instancias internas antes de iniciar el litigio internacional.

Diego Battiste

El secretario de la Presidencia expresó a fines de 2019 los motivos por los que creía que Uruguay ganaría. “Se presentó una sólida defensa y el pronóstico que hemos anunciado es que Uruguay va a salir ganancioso en esa instancia, (…) la labor que se ha hecho lleva inexorablemente al Estado a ganar ese juicio”, señaló.

En estos tres años, Toma viajó al menos seis veces a Washington para preparar específicamente el juicio, que asciende a US$ 3.536 millones. El presidente Vázquez ha seguido de cerca todas las actuaciones, que delegó en el hombre de su mayor confianza.

En esta última ronda, la delegación del gobierno está compuesta por la contadora Giuliana Pérez de la Secretaría Antilavado; el director de emprendimientos de alta complejidad de la Dinama Eugenio Lorenzo; la directora general del Ministerio de Industria Fernanda Cardona; las asesoras del MIEM Florencia Ualde y Leda Sánchez; la asesora del ministro de Transporte Víctor Rossi, Graciela Soler; y el director de Planificación de esta cartera Pablo Genta.

Como expertos contratados por Uruguay que dieron una opinión asesora al tribunal viajaron los abogados Santiago Pereira Campos, Jorge Fernández Reyes –esposo de la futura vicepresidenta Beatriz Argimón– y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia Leslie Van Rompey. También declararon exjerarcas del gobierno de José Mujica.

Aratirí, por su parte, ha buscado demostrar que Uruguay cambió las reglas de juego y afectó de forma específica y retroactiva a su proyecto.

Entre los expertos que declararon esta semana en el juicio se encuentran Isaac Alfie, futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y Carlos Delpiazzo, exministro de Salud Pública durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Ambos fueron contratados por el estudio Ferrere, que ejerce la defensa de Aratirí.

Diego Battiste

Alfie justificó su participación diciendo que en abril de 2019 redactó un “informe técnico” sobre “la historia y funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay, a partir de 1974”. En un comunicado, el economista –que fue respaldado por Lacalle Pou– aseguró que su informe “no trata ni se expide sobre el fondo ni la sustancia del caso”. En tanto, Delpiazzo hizo informes sobre las cláusulas del contrato.

Los actos propios

Juristas al tanto de la defensa de Uruguay dijeron a El Observador que la doctrina de los actos propios es ampliamente utilizada en derecho civil y administrativo y consiste –aplicado a este caso– en que Aratirí aceptó la ley de megaminería ya que no la impugnó y que en caso de construirse el puerto de aguas profundas, se ubicara en la zona de El Palenque.

Originalmente, la minera pretendía construir su puerto en La Angostura y así lo proyectó en su estudio de impacto ambiental, pero luego aceptó que su producción saliera desde El Palenque, ya que el gobierno le había expresado que no era razonable tener dos puertos en Rocha. Cuando el precio del hierro bajó –pasó de US$ 187 la tonelada a US$ 70 entre 2011 y 2015– volvió a solicitar que se localizara en La Angostura pero el Ejecutivo señaló que eso no era posible. El entonces asesor del presidente Pedro Buonomo dijo que no había elementos que justificaran esa propuesta.

La posibilidad de que Aratirí le realizara un juicio al gobierno era manejada por las autoridades en el año 2015, cuando se modificó el artículo 24 de la ley de megaminería. Este artículo extendió en un año más el plazo para firmar un contrato de concesión de explotación y Mujica lo justificó diciendo que era para “evitar” que esto ocurriera. “La actitud de prorrogar el plazo del proyecto coloca al Uruguay en mucha mejor posición si se debiera defender (…) no solo no hacemos mandados, sino que defendemos el interés legítimo del país. Sería un gravísimo error en el campo internacional”, dijo en su audición radial de M24.

En 2018, pocos días después de que Aratirí confirmara que iniciaba la demanda, Vázquez expresó su optimismo por ganar el juicio. “Así como antes ganamos litigios internacionales, volveremos a triunfar porque el país hace años que viene trabajando y blindándose para enfrentar esta instancia”, afirmó en declaraciones a radio Sarandí.

La resolución posiblemente caerá al próximo gobierno. El futuro prosecretario Rodrigo Ferrés ha asegurado que la estrategia es la correcta.