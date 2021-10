La elección de “medio término” en Uruguay y el riesgo en las reformas

El mundo camina hacia la normalización monetaria y eso afectará las economías emergentes con vulnerabilidades. En Argentina habrá un ajuste poselectoral, cuyo diseño dependerá del gobierno, y en Brasil seguirán las turbulencias ligadas al proceso electoral. Los dos vecinos seguirán baratos y sus economías crecerán poco, por lo que no será una gran ayuda para los intereses del país.

Y en Uruguay habrá una “midterm election” (elección de mitad de período) “con resultado incierto” que da lugar a “incentivos políticos” para “pausar” ajustes y reformas. Así resumió el economista y director del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica, Javier de Haedo, las perspectivas de cara al 2022.

El miércoles durante un webinar organizado por la firma Puente, el economista se tomó varios minutos para hablar sobre el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) que factiblemente tendrá lugar en marzo o abril próximo.

“Yo le llamo la midterm election. Uruguay no la tiene, pero tiene todos los efectos de que lo va a ser. No se va a discutir la LUC, se va a discutir sí o no al gobierno. Esto, mientras tanto, le genera incentivos perversos al gobierno. Tiene incentivos para bajar la inflación y para subir los salarios reales en dólares, pero también se corre el riesgo de pausar la mejoría fiscal y las reformas”, afirmó. A modo de ejemplo, señaló que esta semana el Poder Ejecutivo “quebró” la regla para la fijación de precios los combustibles, y “buscó una excusa poco atada en la realidad y en los datos” para no subir las tarifas, cuando el Precio Paridad de Importación decía lo contrario. También mencionó que hay “indicios claros” de postergación de la reforma de la seguridad social. “A esta altura esperaba que el proyecto de ley estuviera en el Parlamento hace rato. No sé qué tantas vueltas le están dando. No entiendo por qué se ha demorado tanto”, dijo De Haedo.

Según el economista, la coalición de gobierno se mantiene unida, pero hay turbulencias internas en temas como la extensión de concesión en el puerto de Montevideo, la desmonopolización de Ancap, y la reasignación de recursos del Instituto Nacional de Colonización. De todas maneras, considera que “la defensa” de la LUC puede “fortalecer” su unidad. Citando a Jorge Luis Borges, De Haedo sostiene que la coalición ganó la elección nacional con sus miembros “unidos por el espanto”, pero para poder “gobernar bien” los “tendría que unir el amor”, es decir, un programa de ideas en común. Con el referéndum “otra vez el espanto los puede unir”, dijo.

Muchos objetivos y pocos instrumentos

En otra parte de su presentación que tituló “Detrás de los números, reflexiones sobre la coyuntura y sus perspectivas”, el economista se preguntó si el actual será “un gobierno más” o un “gobierno diferente”. Según dijo, en Uruguay todos los gobiernos son “más o menos” social demócratas y suelen avanzar “sin prisa” sobre lo que dejó el anterior. De esa manera, se concretan reformas con dificultad y “parsimonia”. “En el ADN uruguayo importa más el rumbo que la velocidad. El rumbo no es malo, pero la velocidad es muy lenta”, afirmó.

Para De Haedo, tomando en cuenta el tiempo transcurrido, los avances hechos y la conformación de la coalición, la agenda de reformas solo se podrá concretar parcialmente. En ese sentido, argumentó que en 2023 las elecciones nacionales estarán otra vez a la vista y los tiempos electorales “suelen afectar a la concreción de reformas”. Otro capítulo de la presentación puso foco en los temas macroeconómicos. El experto dijo que se está buscando desdolarizar la economía y bajar la inflación, algo que puso en duda. “Me pregunto por qué esta vez sí tenemos que creer que va a pasar. ¿Qué cambio espectacular ha pasado como para que esta vez la inflación baje y la economía se desdolarice? No tengo respuesta afirmativa a esa pregunta”, dijo. En ese sentido, añadió que hay una “desigual lucha” entre “muchos objetivos” y “pocos y limitados instrumentos”.

Sobre este punto, también mencionó que tras una ronda de salarios en 2020 donde se fijaron aumentos nominales por decreto, en la nueva ronda de negociación “volvieron” las dos palabras “mágicas”: indexación y recuperación. También remarcó que hay una “dominancia fiscal” sobre la política monetaria cambiaria.

Camilo dos Santos

De Haedo también se refirió a la salida de la crisis de la pandemia. (Foto archivo)

El martillo y los clavos

Durante la ronda de preguntas, De Haedo consideró que en octubre el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central del Uruguay (BCU) volverá a subir en medio punto la tasa de política monetaria, como ocurrió en agosto. Desde su punto de vista, “se volverá a equivocar” con “una mala medida”.

“La economía está creciendo, pero no con una fuerza y carácter saludable. Estamos por debajo del nivel de empleo precrisis. El PBI no llegó todavía a los niveles pre crisis. Echar las campanas al vuelo es un poco apresurado. Y lo que me parece más infundado es decir que la política fiscal y salarial son consistentes cuando no lo son”, dijo.

“Para el que tiene un martillo todos los problemas parecen clavos. El BCU cree que con la política monetaria resuelve todos los problemas y lo que se genera son daños colaterales”, insistió. A modo de ejemplo, mencionó que pocos días después que el Copom subiera la tasa, el valor del dólar se desplomó y el BCU, en “una medida contradictoria” con su política monetaria, intervino y “le puso un piso”.

Políticas sociales y de empleo luego de la pandemia

La llegada de la pandemia en marzo de 2020 dejó aún más en evidencia las debilidades que arrastraba una economía en recesión. El economista afirmó que el punto de partida encontró una “herencia mala” desde lo fiscal, pero “buena” en materia de salud y de políticas sociales. Eso le permitió al gobierno “gastar menos”, además de hacerlo de manera focalizada con diferentes medidas de apoyo a trabajadores y empresas.

Con la economía volviendo a crecer, la realidad muestra que la recuperación del empleo corre de atrás a la recuperación de la actividad. Según el economista, en ese contexto la reinserción de cientos de trabajadores requiere de procesos de recapacitación y recalificación. “Eso no lo veo reflejado en las políticas públicas, en el presupuesto del año que viene”, señaló.

Los datos del mercado de trabajo muestran que en el año cerrado a julio se habían recuperado unos 37.000 puestos de los 57.000 que se perdieron en 2020, lo que implicó una caída de 3,5% del empleo, la mayor desde la crisis de 2002. Antes en el quinquenio previo se había perdido 51.000 puestos.

“Lo mismo con las políticas sociales. Se va a tener que seguir apuntalando a quienes corren el riesgo de quedar al costado del camino. Esto implica recursos públicos. Esto es efecto covid dilatado aun cuando la pandemia haya cesado. Estas dos secuelas van a quedar y va a haber que buscar cabeza y recursos para enfrentarlos”, afirmó.

El impacto de la pandemia sobre la economía y el mercado de trabajo, derivó en que 100.000 uruguayos cayeran en situación de pobreza durante el último año. Eso implicó un aumento de 2,8 puntos desde el registro de 8,8% del año anterior, y afecta a un total de 409.500 uruguayos, según los datos oficiales.