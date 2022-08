La entrevista por la que Nathy Peluso indignó a toda la Argentina: esto fue lo que dijo

Nathy Peluso es una de las artistas de habla hispana más destacadas de la escena musical actual. La cantante y compositora de 27 años ha escalado rápidamente su carrera musical llegando a proyectarse como una fuerte figura internacional.

Nació en Argentina, en la ciudad de Luján, y se crio en el barrio de Saavedra, en Buenos Aires, hasta los nueve años, cuando sus padres decidieron emigrar a España donde vivió primero en Alicante y luego en Murcia.

Este fin de semana se viralizó un comentario que la artista hizo en una entrevista con la revista Vogue en noviembre de 2021 en donde habló sobre su historia como inmigrante y explicó que sus padres “se fueron para buscar un futuro mejor". "Allá era muy difícil progresar, además de que por aquel entonces había mucha inseguridad. Siempre decido quedarme con lo bueno, pero aquella época fue muy desconcertante. Es complicado encajar, entender dónde estás".

Ahora vive en Madrid, donde se mudó hace unos años para estudiar Pedagogía de las Artes Visuales y la Danza, donde se especializó en teatro físico antes de dejar todo por su carrera como cantante. “Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español”, sostuvo.

Las declaraciones de Peluso, que siempre ha defendido su origen latino y argentino, no cayeron del todo bien del otro lado del Río de la Plata. Este fin de semana se convirtió en tendencia en Twitter y no dejaron de llegarle críticas en las redes sociales en forma de comentarios furiosos e irónicos o una serie de memes.

“Nathy Peluso hizo lo peor que pudo haber hecho, ofender a todo un país. Obviamente, no la culpo, la mayor parte de su vida la vivió en España, pero después de decir ‘Argenta como la negra sosa’ y tener un tema llamado Buenos Aires y otro Argentina”, comentó una usuaria.

“¿Cómo vas a generar un sentido de pertenencia con un país que vino a saquear tu tierra y encima colonizó tu país?”, cuestionaba otro comentario.

Peluso no se mostró indiferente a las críticas y con el humor que la caracteriza escribió en Twitter: “Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja. Lol. El mundo es un cuadro”.

leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola q me hizo mi vieja lol el mundo es un cuadro pic.twitter.com/TuiACvYp2m — Nathy Peluso (@NathyPeluso) August 14, 2022

En su cuenta de Instagram compartió una historia con los ojos llenos de lágrimas y el texto "Hoy no me levanta ni Rebelde Way" antes de un video en el que se ve la serie argentina en su computadora.

"La identidad es irrefutable"

Este lunes Peluso decidió hacer un video en vivo en el que se refirió a las repercusiones de sus declaraciones que vieron más de 10 mil personas en el que reivindicó sus orígenes argentinos. "La identidad es algo irrefutable", dijo la artista y aseguró que "los hechos demuestran el amor que le tengo a la Argentina y al público argentino".

"La nostalgia es algo que no tiene explicación a no ser que lo hayas comprobado por vos mismo. La saudade es algo hermoso y por eso siempre he hecho referencia en mis letras y composiciones. Es mucho más poderoso que un titular que mienta sobre mis principios y mis valores", dijo entonces la artista argentina.

"Te amo Argentina, te amo España, amo Latinoamérica, amo el mundo", concluyó.

Nathy Peluso estará en la Argentina en el Movistar Arena el próximo 18 de noviembre en el marco de la gira Calambre Tour 2022.