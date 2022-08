La escalofriante patada que fracturó a un jugador de Boca en la Copa Argentina

El delantero de Boca Juniors Exequiel Zeballos fue lesionado de gravedad por el defensor Milton Leyendeker en el partido que el xeneize le ganó en Salta el miércoles 1-0 a Agropecuario por los octavos de final de la Copa Argentina.

La incidencia se dio a los cinco minutos de juego cuando Zeballos escapó por la punta y el zaguero lo cruzó con una alevosa patada.

En las protestas participaron activamente el ex Peñarol Guzmán Pereira, que usa la número 10 en Agropecuario y el argentino Matías Fritzler, quien jugó en Danubio en 2020 y 2021.

El parte médico que emitió Boca Juniors fue el siguiente: "Sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico".

Si bien el jugador se retiró caminando de la cancha, después se le aplicó hielo en la zona, se quedó en el banco de suplentes llorando del dolor y fue trasladado a un hospital donde constataron la gravedad de su lesión.

Referí consultó con el médico deportólogo Emiliano Vigna quien explicó el parte médico: "La sindesmosis es la articulación donde se juntan la tibia con el peroné con una lámina de tejido fibroso. En esguinces grande se separa un poco por la rotura del ligamento. El maléolo posterior es un huesito de la tibia y una avulsión es como una fractura por arrancamiento del tendón. Al ser tironeado el tendón se arranca un pedazo de hueso. Es decir que fue un esguince grave que demandará cirugía".

El pedido de disculpas

"Estuve siempre tranquilo porque no le quise pegar, fui a pedirle disculpas al vestuario pero no estaba. Se las pedía a los compañeros para que se lo transmitan a él y aprovecho para pedirle disculpas públicamente. Pero no le quiero ir a pegar, justo me la puntea, se vio así. Él va por línea, un compañero lo tiene y yo lo voy a ayudar y ahí la tiro un poco larga ahí salto yo, que la quiero tirar afuera y justo me la punteó y lo agarré a él. No fue de mala leche, es mi primera expulsión. Vi la patada y fue una patada fuerte, más que pedirle disculpas no se puede hacer", dijo Leyendeker después del partido.