La estrategia detrás del renovado Cabify

Eduardo Hernández es chileno y su acento lo delata. Desde los 12 años está inmerso en el mundo de la tecnología y la programación. A los 15 ya estaba desarrollando páginas webs para empresas y pagó gran parte de sus estudios realizando asesorías sobre el uso de portales CMS. Estudió Ingeniería en Administración de Empresas en la Universidad Andrés Bello de Chile y luego se especializó en Finanzas, Analítica de Datos, Inteligencia de Clientes y Big Data. En su carrera profesional, logró combinar sus dos grandes intereses: la tecnología y lo comercial.



Desde 2013 trabaja en servicios de transporte y movilidad, primero dentro en la brasileña Easy Taxi y luego, al fusionarse ésta con la española Maxi Mobility, se incorporó también a Cabifiy. Hace un año se mudó a Montevideo para asumir la gerencia general de Cabify Uruguay y relanzar la marca, que había cesado operaciones en el mercado uruguayo en 2017. Desde el 20 de mayo, Cabify se instaló oficialmente en Uruguay y absorbió a los usuarios y conductores de Easy Taxi. En algunos de los 12 países donde opera, las apps todavía funcionan de forma independiente, pero en Uruguay la aplicación Cabify engloba todos los servicios que ofrece: autos particulares, remises y taxis.

La idea de saberse parte de un cambio global en la forma de transportarse de las personas y el impacto a futuro, es uno de los motivos que mueve a Eduardo Hernández y a su equipo día a día.



¿Cuál es la estrategia detrás del relanzamiento en Montevideo?

Es reposicionarnos. Volvimos con una regulación vigente, que lo hace mucho más fácil porque ya sabemos en dónde podemos movernos. Vinimos con un producto Economy, que considera a permisarios que ya están activos y regulados, y con la idea de posicionarnos no solo como el Cabify de vehículos particulares, sino también de considerar como un actor relevante al taxista.



Para los usuarios buscamos reposicionar la marca, que nos vuelvan a conocer, que vean que hay ventajas respecto al Cabify anterior, que tenemos mejores precios —somos en promedio 20% más baratos que en 2017—, que tenemos una propuesta de movilidad amplia, con todos los métodos de pago que están vigentes.



También tenemos Cabify Empresas. Parte de nuestra planificación para los próximos años es seguir siendo una opción de movilidad y de gestión de transporte para las empresas que hoy enfrentan un problema, por ejemplo, de procesamiento de los tickets o de fraude. El taxi hoy en día no es parte del segmento empresa, pero probablemente lo incorporemos a partir del próximo trimestre.



¿Qué cambios tecnológicos incorporarán en Uruguay?

A mediano plazo estamos enfocados en el recambio de combustible. Como compañía ya estamos participando de instancias de eventos energéticos relevantes a nivel mundial, y estamos yendo hacia la electromovilidad. Nos gustaría que gran parte de nuestra flota pueda pasar a ser eléctrica, entendiendo las complejidades que esto genera para el conductor, porque tiene que tener una ciudad que sea acorde a la tendencia tecnológica; si hay autos eléctricos, tiene que haber centros de carga.

Actualmente tenemos 34 vehículos eléctricos entre permisarios y taxistas, y esperamos tener al 100% de los 50 nuevos permisarios que se habiliten este año.

Diego Battiste

¿Tienen planeado expandirse?

Estamos en conversaciones con la Intendencia de Maldonado y ya tenemos un permiso que nos habilitaría a capturar permisarios empadronados para trabajar en la temporada 2020; pero es algo que todavía se está evaluando. Nos interesa mucho Punta del Este y también el resto de Uruguay, siempre y cuando vaya de la mano con la regulación.



¿Cuáles son las proyecciones de la empresa a corto plazo ?

Nuestra meta es que en los próximos años podamos duplicar nuestra participación de mercado y seguir creciendo. Eso se traduce en que tenemos que capturar toda la oferta que hay en Montevideo y seguir considerando el feedback de nuestros usuarios. Hoy, a tres meses desde el relanzamiento, hemos visto números bastante positivos en términos de adquisición de usuarios. Casi hemos duplicado la cantidad de nuevos usuarios por mes, en relación a lo que teníamos solo con Easy. Siguiendo esa tendencia, esperamos cumplir la meta que tenemos, que no es tan ambiciosa.



En términos macro, ¿hacia dónde va la movilidad de las ciudades?

Hacia tener más opciones para el cliente y menos vehículos. La gente cada vez más se está dando cuenta, sobre todo en capitales colapsadas, de que tener un auto quizá no es tan eficiente para la economía de la familia. Entonces va hacia servicios de movilidad, como el nuestro. Tenemos que entender que el usuario no solo va a necesitar vehículos o taxis, sino también un monopatín o una bicicleta. Está cambiando el paradigma del transporte, el ecosistema de los combustibles y nuestra idea es poner a disposición un producto que le permita al cliente tener la comodidad de tener todo en una misma aplicación.