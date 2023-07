La estrofa de una canción que Lacalle Pou utilizó en la cumbre del Mercosur para cuestionar al bloque

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou disertó este martes en la cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú, en Argentina.

El mandatario volvió a referirse al "inmovilismo" del bloque y a la necesidad de que sea flexibilizado. "Nosotros vamos a seguir llevando el cántaro a la fuente porque el planteo de Uruguay no es caprichoso", afirmó.

"Somos todos buenos pero el poncho no aparece. Sustancialmente no hay nada, y Uruguay lucha por conseguir mercados", agregó Lacalle.

La primera oración alude a una canción folklórica del cantor y compositor argentino Rodolfo Giménez, más conocido como Argentino Luna, titulada Pero el Poncho no aparece

La canción-payada que dio origen al dicho popular del Río de la Plata utilizado alude a la falta de responsabilidades .

En su obra musical, Luna relata la participación de un payador que se sumó a una ronda para cantar pero que cuando terminó y fue a buscar su poncho, había desaparecido.

"Hoy la fiesta ha terminao... pero el poncho no aparece", termina la primera estrofa. Y más adelante insiste: "Son todos buenos paisanos, pero el poncho no aparece".

Letra completa Pero el poncho no aparece:

Todos pidieron que cante,

y ahí nomás solté al camino

una tropilla de trinos

que marchaban p'adelante.

Como en esto soy constante

y el canto en mi pecho crece,

dejé como tantas veces

mi poncho pampa a un costao.

Hoy la fiesta ha terminao...

¡pero el poncho no aparece!

Aquél que llevó ese abrigo

sabiendo que no era el dueño,

no se enterará ni en sueños

que ese poncho era mi amigo;

él fue el único testigo

de mis dichas y reveses,

el pensarlo me enternece,

pero con eso... ¿qué gano?

Son todos buenos paisanos,

pero el poncho no aparece...

Fue justo en Semana Santa

que alguien me hizo la gauchada,

¡si parece una humorada

robarle un poncho al que canta!

Mi suerte no ha de ser tanta

p'hallar un poncho como ése,

¡me cobijó tantas veces

en noches de serenata!

Por hallarlo oferté plata,

pero el poncho no aparece...