La extraña enfermedad que padece el número 1 del mundo, Novak Djokovic

El tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic, perdió el pasado domingo en su casa el ATP 250 de Belgrado a manos del ruso, Andrey Rublev por 2-6, 6-7 (4) y 6-0, el mismo torneo que en dobles, como informó Referí, ganó el uruguayo Ariel Behar.

Cuando terminó el encuentro, el serbio se mostró un poco más cansado que lo normal y lo explicó luego en la conferencia de prensa.

Allí realizó preocupantes declaraciones ya que dijo que "hace semanas" que padece "una enfermedad que no se trata de coronavirus y no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo”.

Y añadió: “Es un poco preocupante, solo puedo pensar que es por la enfermedad que me golpeó hace unas semanas”.

Nole volvió a utilizar el término "preocupante" en plena rueda de prensa.

"Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo”, sostuvo.

Durante varios pasajes del partido, Djokovic utilizó varias toallas con hielo y aprovechó al máximo cada segundo de descanso..

“Nunca me había pasado, pero ya me sucedió en Montecarlo y luego aquí. Por eso creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en salud”, informó.