La familia del niño sirio fotografiado sin vida se opone a una película sobre su vida

La familia de Aylan Kurdi, el niño sirio fotografiado sin vida en una playa turca que se convirtió en el símbolo trágico de la crisis migratoria en Europa en 2015, se opuso a una película sobre el pequeño filmada sin su consentimiento.

"Mi corazón está roto (...) Esto es inaceptable", dijo al canal CBC la tía del niño Tima Kurdi, quien vive en Port Coquitlam, cerca de Vancouver, en el oeste de Canadá.

El cuerpo del niño fue fotografiado tendido boca abajo en una playa de Turquía. Varios miembros de su familia murieron tratando de llegar a una isla griega.

La fotografía causó un gran revuelo en Europa y empujó a la Unión Europea a abrir por un tiempo sus fronteras a refugiados sirios.

La película titulada "Aylan Baby: el mar de la muerte", en la que actúa el actor estadounidense Steven Seagal, está siendo filmada en Turquía, dice CBC. El director Omer Sarikaya publicó el anuncio de la película en redes sociales.

Según Kurdi, nadie le pidió permiso a la familia. Ella misma se enteró de la película por el padre del niño, Abdullah Kurdi, que vive en Irak: "Me llamó, estaba llorando, me dijo que no podía imaginar que su hijo muerto estuviera vivo de nuevo" en una película, contó Kurdi.

La tía del niño, quien publicó un libro titulado "El niño en la playa", dijo que la familia había rechazado varias ofertas de productores de películas.

El director le dijo a CBC que el tema de su filme, si bien se asemeja a la historia de la familia Kurdi, se centró en la crisis de refugiados en su conjunto. "Será Aylan Baby, no Aylan Kurdi", dijo.

Fuente: AFP