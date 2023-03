La fiscalía pidió la detención del expresidente Lenin Moreno por corrupción

La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, solicitó el arresto domiciliario para el expresidente Lenin Moreno al formular su acusación por el caso Sinohydro, en el que se investigan presuntos sobornos por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, la de Coca Codo Sinclair.

En la audiencia inicial de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso por el riesgo de fuga.

Como la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, que es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, el ministerio público pidió el arresto domiciliario de los imputados.

La fiscal también requirió al juez Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidos quienes residen en el exterior como Moreno, comisionado en Paraguay de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.

La fiscalía solicitó además al magistrado autorización para pedir la cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, los Estados Unidos y Belice.

Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro supuestamente pagó sobornos por unos US$ 76 millones, lo que encareció la obra de US$ 1.979 millones a US$ 2.245 millones.

En el caso del expresidente y su familia, cifró en US$ 660.000 el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.

Según la fiscalía, el grueso de los presuntos sobornos habría tenido como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor de al menos US$ 44 millones.

El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucró a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.

El informe periodístico reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa "offshore" INA Investment.

La denuncia llevó a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).

El exmandatario negó tajantemente esa denuncia y sugirió que ésta obedece a una estrategia política de Correa, su principal detractor, quien reside en Bélgica y que fue condenado por la Justicia ecuatoriana por cohecho en otro caso de corrupción.

Con una potencia de 1.500 megavatios, la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos.

Pero la aparición de miles de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016, puso en entredicho la misma construcción de la obra.