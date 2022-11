La Floresta: Orsi firmó traslado y aumento de sueldo a funcionaria en la mira por firma falsa

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, firmó el traslado y una compensación salarial a quien oficiaba como secretaria de actas del municipio de La Floresta durante el episodio de una presunta falsificación de firma que ahora investiga la fiscal de Atlántida, Eliana Travers. Se trata de una de las presuntas irregularidades por las que está en la mira el exalcalde Néstor Erramouspe, junto a las entregas de alimentos a ollas populares y las denuncias por acoso laboral y de género.

El episodio se desató a comienzos de este año, cuando el concejal del MPP, Julio Pérez, le recriminó al alcalde comunista que le había falsificado la firma para una resolución en que autorizaba un gasto de $ 75.698 en favor de la carpintería Ferlux Uy SRL por sus trabajos en el mercado de cercanía que había funcionado el verano anterior. "Esa no es mi firma, esta no te la llevo", le recriminó Pérez a su correligionario, según reconstruyó El Observador.

El caso derivó en una investigación administrativa que inició el 11 de marzo de este año y culminó a comienzos de abril, desembocando en la denuncia penal presentada por la comuna canaria ante las sospechas.

En un pasaje del expediente el instructor de la investigación, Emilio Rebellato, indicó que se había inhibido de citar a quien era secretaria de actas por trabajar en la misma oficina que ella y no poder garantizar su objetividad. No obstante, puso a consideración de la Gerencia de Área del Sector Sumarios –sus superiores– la posibilidad de citarla por su cuenta, según confirmó El Observador. Eso nunca sucedió y el caso pasó a Fiscalía sin más.

Sin prejuzgar su responsabilidad o no, la funcionaria y su reciente traslado generó malestar en los blancos y en el propio concejal del MPP, según transmitieron a El Observador fuentes políticas. Es que su rol como secretaria de actas supone un contacto directo con la documentación del municipio, y por ende, un actor difícil de pasar por alto a la hora de tomar una resolución. "Ella era la encargada de guardar toda la documentación, de la custodia. No todo el mundo tiene acceso a las actas si quiere falsificar algo. Entonces no sé por qué nunca le preguntaron, y todos nos hacemos el bocho de por qué la trasladaron", planteó el concejal blanco, Vicente Amicone.

Otro integrante del concejo y un funcionario del municipio –que prefirieron no ser nombrados– verificaron ese funcionamiento orgánico.

De hecho, la implicancia de funcionarios administrativos en maniobras irregulares del alcalde comunista, aún sin pretenderlo y quedando obligados a actuar bajo orden de su superior, queda de manifiesto en una de las declaraciones ante la reciente investigación administrativa de la comuna canaria, que propició la renuncia del jerarca. Una de las trabajadoras vinculadas al área contable citada para esa instancia contó: "En varias ocasiones le indiqué (a Erramouspe) que (...) el procedimiento administrativo estaba mal, a lo que él siempre respondía: 'Lo hacés igual porque yo te lo digo'".

Dicha funcionaria relató que el alcalde dejaba boletas de gastos que no tenían una resolución de concejo que las respaldara, y contó que en una ocasión Erramouspe aseguró que había conseguido "más presupuestos" cuando esto no era así, por lo que "salió él mismo a buscar más presupuestos" y ordenó lo mismo a sus subordinados. "Esos presupuestos tenían fecha posterior, obviamente. Yo vi a compañeras borrar –a solicitud de él– las fechas de los presupuestos para luego fotocopiarlas con otra fecha. Yo prefiero no dar el nombre de la compañera", planteó.

En este caso, quien oficiaba de secretaria de actas cuando saltó a la luz la presunta falsificación de firma nunca llegó a declarar en el expediente de la investigación administrativa. El intendente Orsi firmó el 7 de octubre la resolución en que determina su traslado efectivo como nueva directora de División Administrativa dentro del área que Desarrollo Local y Descentralización. En ese documento –al que accedió El Observador– el ejecutivo autorizó al Sector de Liquidaciones de Haberes a cubrir "la diferencia salarial correspondiente".

El director de Desarrollo Local, Rúben Moreno, declaró al ser consultado por El Observador que fue la propia funcionaria quien le solicitó el traslado. "Estamos profundizando un camino bastante ambicioso en lo que tiene que ve con la descentralización. Ella tiene una experiencia importante, con más de 40 años de servicio, y nos estaba faltando una referente para el trabajo territorial", reivindicó el jerarca del Partido Comunista.

Respecto a la presunta falsificación de firma, Moreno sostuvo que "es la palabra de uno contra la del otro", y que para eso habrá un perito que dirima el asunto. "El alcalde dice que no falsificó ninguna firma", afirmó. Por su parte, la dirección del MPP en Canelones emitió un comunicado a fines de octubre en que manifestó su "apoyo total a los compañeros que han seguido de cerca la grave situación que se vivió en el municipio de La Floresta".

El Observador procuró consultar al entorno de Orsi, pero desde la Intendencia de Canelones declinaron hacer comentarios. La funcionaria en cuestión –cuyo nombre se mantuvo en reserva para proteger la identidad– también rechazó hablar sobre el tema.

Lereté amplía denuncia

El diputado blanco Alfonso Lereté arremetió contra el Frente Amplio por dar por zanjadas las actuaciones de la comisión investigadora que venía funcionando en la Junta Departamental. No obstante, el edil socialista Sergio Pereyra –quien hizo punta en la izquierda para que Erramouspe renunciara– aseguró que el ámbito ya no tenía sentido de ser, en tanto no se puede llevar a juicio político a quien ya no está en su cargo.

"Hay dos carpetas de investigación quedaron inconclusas", acusó, en cambio, Lereté. "Una de ellas es la vinculada al no pago de facturas a proveedores. Según las pruebas recolectadas, todo hace indicar que en la falsificación de firmas el alcalde es el principal sospechoso, pero no el único. Por lo menos en la investigadora no lo vamos a saber, porque el FA impidió indagar. Pero sí los ediles de la coalición opositora van a pedir que todos los antecedentes se eleven a Fiscalía, y uno de ellos es el referido a esta persona que oficiaba de secretaria administrativa del alcalde", adelantó.