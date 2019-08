La ganadora del "Nobel de la educación" uruguayo y su lucha por el agua potable

Muchos alumnos del único liceo público que hay en Pintadito, un poblado en la periferia de Artigas, no tienen agua potable. Cecilia Paz, una profesora de Idioma Español de ese centro educativo, trabaja junto a sus estudiantes para que esa injusticia se termine. Cecilia Paz, esa docente casi invisible en el interior profundo, se convirtió este martes en la ganadora de la edición uruguaya de lo que se conoce como el "premio Nobel de la educación".

En la ceremonia de premiación, cada una de las cinco finalistas al premio ReachingU hablaron de su proyecto. Paz, en su primer intento, no lo logró. Cuando comenzó a hablar sobre la inequidad que sufre la localidad donde ejerce la docencia, se quebró emocionalmente y no pudo continuar. Al tiempo, luego de que las otras nominadas pasaron, esta docente culminó su oratoria.

"Pintadito es un centro poblado que lucha por sus derechos, que luchó por su liceo. El liceo se inauguró el año pasado y entonces creo que es una comunidad digna de merecer este premio y de ser reconocido a nivel del país", dijo a El Observador la maestra luego de ser premiada, poniendo a la comunidad como centro del reconocimiento.

Según contó Paz, el proyecto que realiza con sus estudiantes consta de dos etapas. La primera ya la realizaron, en colaboración con otros docentes de otras asignaturas: investigar legalmente acerca del agua y entender que es un derecho fundamental establecido por la Constitución. La siguiente etapa la pondrán en marcha en los próximos meses y trata de elaborar dispositivos para potabilizar el agua además de educar sobre su uso responsable.

El nombre oficial del galardón es Premio ReachingU al Docente Uruguayo 2019 y es otorgado por la fundación ReachingU en acuerdo con Global Teacher Prize de la Fundación Varkey. El premio consiste en US$ 5.000 para potenciar el proyecto. En sus postulaciones, cada uno de los docentes explicaba en qué invertiría el dinero en caso de ganarlo. El jurado está integrado por Adriana Aristimuño, profesora del Departamento de Educación de la Universidad Católica del Uruguay; Zelmira May, especialista nacional del Programa para Educación de la oficina de la UNESCO para la región, y Marcelo Pérez Alfaro, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo.

La docente artiguense aseguró que los US$ 5.000 serán destinados para la creación de dispositivos además de para equipar los laboratorios del liceo, comprar computadoras para los trabajos de sus estudiantes y material de lectura que, según dijo, "hay muy poco en el liceo".

La postulación de Paz a este premio lo realizó Ana Claudia Guerra, una madre del centro educativo. "La nominé porque es una profesora que está siempre integrada en el barrio. No es del barrio pero es la que está luchando continuamente con los gurises, se interesa totalmente y este proyecto del agua es fenomenal, fenomenal", dijo a El Observador.

"Todos tenemos derechos al agua potable. Yo pienso que si no tenemos luz no pasa nada, pero si no tenés agua es algo que no podés, no podés. No puede suceder que en pleno siglo XXI haya alumnos en Pintadito que no tengan agua potable en su casa. Estamos felices por el premio", agregó.

El encargado de entregar el premio fue el director de la Selección Uruguaya de Fútbol, Óscar Tabárez, que dijo sentirse conmovido por el trabajo de las cinco finalistas.

Además de Paz, entre las nominadas estuvieron Silvia Bocchi, profesora de Literatura del liceo 47 de La Teja; Gabriela Ceres, profesora de Biología del liceo 47 en Pocitos; Mary Rossi, una maestra de la escuela rural 83, de la colonia Antonio Rubio (Salto) y Valeria Tarmezzano, profesora de Literatura del liceo 1 de Sauce, Canelones.