La gerenta de operaciones que le cambió la cara a Los Céspedes en Nacional

Un día Adriana Araujo recibió el llamado de la consultora Deloitte. Le preguntaron si le interesaba administrar un complejo deportivo ubicado entre Canelones y Montevideo. No le dijeron cuál. Una semana después estaba al frente de Los Céspedes y ocho años más tarde, es la gerenta de operaciones del Club Nacional de Football. Además del complejo deportivo se encarga del Gran Parque Central, de la sede social y de la residencia de juveniles.

La mayor parte de su vida se dedicó a la administración de empresas, por lo que el llamado de Nacional fue un cambio rotundo. “Fue todo rapidísimo. Hice el psicotécnico un 3 de enero, a los dos días tuve la entrevista con el gerente de Nacional y el 11 de enero empecé a trabajar. En una semana se resolvió. Empecé en Los Céspedes hace ocho años y en 2014 me ofrecieron la gerencia de operaciones” contó Adriana a Referí.

Llegar al club resultó “impactante” porque “mi familia es de Nacional de toda la vida y fue una emoción enorme”. Cuando inició su tarea, el complejo del camino Berges “era chiquito, un predio abierto, tenía tres canchas y media, muy poca infraestructura, las canchas estaban en mal estado”, recordó la funcionaria.

Ocho años después, el crecimiento es notorio: “Ahora tenemos ocho canchas, una de última generación igual a la del Gran Parque Central, con piso de arena, con riego y drenaje de primer nivel, una cancha de césped sintético espectacular, el predio cerrado. El crecimiento que tuvimos, no solo en cantidad sino que también en calidad, es de destacar, aunque todavía falta mucho”.

Actualmente en el predio deportivo entrenan los planteles de Primera a Séptima, captación, divisionales de fútbol femenino y cinco divisionales de AUFI. “Es impresionante la circulación de jugadores y jugadoras. Tenemos que ir adaptando esa infraestructura a las necesidades que tenemos hoy que no es la misma de hace cuatro o cinco años atrás”.

Para eso se está trabajando en la construcción de otra cancha de césped sintético que permitirá su uso desde las ocho de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días, bajo cualquier tipo de condición climática y preservar las de césped natural.

Además, “también estamos con un proyecto muy lindo de un gimnasio de 500 metros cuadrados en dos niveles para todas las divisionales y lo bueno de todo esto es que vamos a más, que la vara está cada vez más alta, que el club se está profesionalizando en todas las áreas y es fundamental”, dijo Adriana.

Agregó que la institución “es muy grande y cuando vos te ponés a ordenar a través de la profesionalización, implica mucho menos gasto de dinero, que no se superpongan tareas, que no te saltees tareas. El orden es fundamental.Tener procesos de todo lo que se hace en el club es clave y estamos trabajando en eso. Se puede crecer muchísimo en una institución deportiva, pero hay que tener la seguridad de que lo que crecés lo podés mantener, porque si no tenés presupuesto para el mantenimiento, se te viene abajo. Está todo muy pensado, estudiado y es parte de esa profesionalización y crecimiento que ha tenido el club en los últimos años”.

Nunca la discriminaron

“Cuando me llamaron para trabajar en Los Céspedes, capaz que era un trabajo más para hombre, pero no tuve ningún tipo de inconveniente y nunca sentí que no podía con algo. Creo que ubicándose y estando en el lugar que te corresponde, las cosas salen. La gente, desde los directivos, jugadores y funcionarios, tuvieron un respeto impresionante conmigo”.

Antes, el cargo de la persona que estaba al frente de Los Céspedes era intendente: “Se encargaba del mantenimiento básico. Esto de ahora implica más de administración, es un área sumamente versátil, pasás de encargarte de la cancha hasta de la ropa que van a salir los jugadores a la cancha. Tiene una variedad enorme. Esto es lo lindo, lo desafiante y lo que permite seguir avanzando”.

Adriana nunca se sintió discriminada en Nacional: “Cuando entré a trabajar en el complejo Los Céspedes, la verdad que el personal de aquel momento fue impresionante la mano que me dieron, cómo me dejaron meterme en el grupo de ellos, era gente de muchos años, me arroparon, por eso el agradecimiento a ellos es invaluable, porque no es fácil entrar en un lugar que es todo nuevo. Siempre espectacular y por más que es un ambiente muy masculino, una institución deportiva como un club de fútbol, nunca en la vida me sentí discriminada, fui una más. Eso para mi fue importantísimo” admitió.

La gerenta tricolor señaló que “la mujer va ganando terreno en el deporte, pero no por ser mujer, sino por capacidad. Cuando vos podés demostrar la capacidad que tenés, las puertas se abren; a mi por lo menos las puertas en Nacional se me abrieron solas. Vas demostrando, vas haciendo y se va viendo lo que hacés y surgen posibilidades. Sé que el fútbol sigue siendo muy masculino, pero lo ves con el fútbol femenino, donde Nacional es la primera institución deportiva que hace contratos profesionales y eso me parece que es un salto importantísimo. En general en las áreas de trabajo del club son más los hombres que las mujeres, pero la mujer ha ido avanzando muchísimo”.

Por último, un deseo: “Ojalá que se siga reflejando en las demás instituciones deportivas. He visto médicas en la cancha que antes no las veía, eran todos hombres: kinesiólogas, juezas... Es un tema que va a ser de apoco pero se está viendo la diferencia”.

LAS FRASES

"Desde que llegué al club me capacité en césped y en administración de centros deportivos de alto rendimiento”