La gran apuesta de Sofka por el talento en el interior del país

La empresa colombiana - uruguaya de software, Sofka, celebra 10 años de trayectoria en la industria de tecnología. Con operaciones en nueve países de América, el proceso de internacionalización de la compañía incluyó a Uruguay como lugar elegido para desembarcar y establecer su primer centro de desarrollo fuera de Colombia. En la ciudad de Paysandú, en 2022, Sofka instaló un centro de servicios orientado a soluciones digitales para el sector financiero mayoritariamente, aunque no de forma exclusiva.

Mirada al interior

Convencida de que el interior del país y especialmente el departamento de Paysandú, tiene un fuerte potencial en el sector tecnología, Sofka apostó por la atracción de talento local y de zonas aledañas, y en la actualidad cuenta con más de 30 colaboradores y un plan de expansión agresivo para los próximos años.

En su concepción, la Universidad Tecnológica, propone una educación descentralizada y cuenta con tres Institutos Tecnológicos Regionales (ITR). En Paysandú está ubicada en el predio donde funcionaba la fábrica de Paylana, una empresa emblema de la industria textil uruguaya. Allí, la Intendencia Municipal de Paysandú invitó a Sofka a instalarse en dicho predio reacondicionado para funcionar allí junto a otras empresas del rubro y formar un polo tecnológico en el litoral del país.

“Una de las razones por las que nos instalamos en Paysandú es que vimos que existe un ecosistema educativo instalado fuera de Montevideo que hace que los chicos no tengan que emigrar para estudiar y no pasen por ese desarraigo de su pueblo natal. Sin embargo, al mismo tiempo notamos que había una falta de oferta de trabajo en empresas tecnológicas que sólo haría que la necesidad de emigrar se postergara cuatro o cinco años. Estaba el talento pero no dónde aplicarlo”, explicó el CEO de Sofka, Esteban Alonso.

A través del programa “Sofka U”, la empresa recluta a jóvenes recién egresados de carreras técnicas, los contrata y los entrena durante tres meses para luego integrarlos al mercado laboral en la operación diaria de Sofka. En un sector que se jacta de tener más demanda de trabajo que oferta, Sofka es un caso particular a la que no le fue dificultoso encontrar el talento. “Por el perfil de personas que buscamos integrar a la empresa, no tuvimos problemas en encontrar a quienes se quisieran sumar a Sofka. Distinto es el caso de salir a buscar a alguien en Paysandú que ya tenga cuatro o cinco años de experiencia de trabajo; quizás allí sea más difícil porque probablemente ese talento ya se fue a Montevideo hace tiempo, pero no hemos llegado a ese momento por ahora”, agregó. La cercanía de Paysandú con el país vecino también lo hace un lugar estratégico y atractivo para Sofka y su apuesta por el talento regional. “Pretendemos que se transforme en un foco de atracción de gente de Argentina y también desde otros departamentos de Uruguay ubicados más al norte, como Rivera y Salto”, afirmó Esteban Alonso.

Soluciones al sector financiero

En el mundo, más del 50% de las soluciones de tecnología están orientadas al sector financiero. “Esa misma distribución se ve reflejada a la interna de Sofka porque aproximadamente el 60% de nuestros clientes son del sector financiero, que incluye bancos tradicionales, microfinanzas, seguros, entre otros. El desafío que hoy tenemos es desarrollar esos negocios en Uruguay y el conosur”, dijo. Para cumplir con ese objetivo,

Alonso hizo un llamado de atención especial: “necesitamos que el sector empresarial uruguayo del norte del país preste atención a la empresa de tecnología que está instalada en Paysandú, que tiene capacidades, músculo y cercanía para trabajar para ellos”. Si bien gran parte del trabajo está dirigido al sector financiero, Sofka actualmente presta servicios además a organizaciones fuera de ese rubro, por ejemplo del sector retail, salud y de otros tipos de industrias, teniendo capacidades de atender a la gran mayoría de los sectores productivos y de servicios.

Hacerlo más simple

De acuerdo con Alonso, la transformación digital abarca desde soluciones simples hasta las más complejas: “la transformación digital existe desde hace muchas décadas, para nosotros, el concepto clave debajo es pensar en el impacto que tiene la solución tecnológica sobre las personas, explicó. “¿Cómo le facilitamos la vida a las personas a través de herramientas tecnológicas y digitales? Esa es la pregunta que hay que hacerse. El objetivo no es desarrollar soluciones o software por el solo hecho de subirse al bus de la transformación digital, sino ser el mecanismo para que le facilite la vida a la gente y a la humanidad en general, haciendo las cosas más simples y sin fricciones en el día a día de las personas ”, agregó.

Impacto social de largo plazo

“Jóvenes CreaTIvos” es un programa de Sofka que tiene un alto impacto social; comenzó en Colombia y Uruguay es el primer país fuera de suelo colombiano donde se está implementando como piloto. Está orientado a los chicos de Educación Secundaria con el objetivo de promover la tecnología como un campo de estudio atractivo para jóvenes de contextos socioeconómicos vulnerables que deberán tomar un camino académico al dejar el liceo. “¿Por qué decimos que el sector de la tecnología tiene desempleo cero? Porque los chicos de la Secundaria siguen eligiendo carreras tradicionales como la abogacía, medicina, contaduría o carreras más tradicionales. ‘Jóvenes CreaTIvos’ tiene dos propósitos: uno es encenderles la chispa a los chicos que están en Secundaria para que piensen en tecnología como una opción académica, y dos, atacar a los sectores más vulnerables”, explicó Alonso. El programa tiene una duración de un año y se implementa en paralelo a sus clases de Secundaria. Está alineado a cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2023 declarados por la Organización de Naciones Unidas; “es una sinergia entre el sector social, el sector público y privado. En conjunto con la Intendencia de Paysandú y la Fundación Rofé, Sofka desarrolla este programa que este año beneficia a 35 jóvenes en Uruguay y apuntamos a impactar a más de 100 el próximo año”, concluyó Alonso.