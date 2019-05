La gran movida del partido con Inter hace dudar a los dirigentes de Nacional

Faltan dos meses, pero los dirigentes de Nacional ya están pensando dónde jugar el partido contra Inter de Porto Alegre por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores. El Gran Parque Central es la primera opción, pero debido a la movida que ya genera ese encuentro por el recuerdo que tienen los hinchas de la final de 1980, no se descarta trasladarlo al Estadio Centenario para obtener una mayor recaudación. ¿Y el técnico qué dice? Uno de los puntos que tomarán en cuenta los dirigentes para decidir es la opinión de Álvaro Gutiérrez y de los futbolistas.

“Lo real es que estamos analizando si jugamos en el Estadio o no y las razones no son porque el Parque esté en obras” dijo un dirigente tricolor a Referí.

Actualmente, el Parque está habilitado para partidos locales e internacionales. “Capaz que el 24 de julio, día del partido, está en obras, pero parece difícil y si lo está serán arreglos menores en los palcos de la Tribuna Delgado, algunos detalles para poner una delegación visitante que puede ser más numerosa que lo normal, pero nada más”, especificó la fuente consultada.

Los dirigentes van a esperar para resolver, pero ya están escudriñando el movimiento de los hinchas en redes sociales, el entusiasmo que hay para repetir el “éxodo” de 1980 cuando miles de tricolores viajaron a Porto Alegre y por tanto, la gran expectativa que tendrá el primer encuentro que se jugará en Montevideo.

“Debemos tener en cuenta otros aspectos también, por ejemplo las cámaras de reconocimiento facial, que cuestan US$ 1 por persona y si van 50 mil personas al Centenario nos costará US$ 50 mil; son gastos que en el Parque no tenés”, expresó el dirigente.

¿Qué dice Gutiérrez?

La palabra del entrenador de Nacional será importante en la decisión final. Consultado por Referí, quedó claro que a Gutiérrez le gusta jugar en el Parque Central, pero aún no tiene una opinión definitiva: “Lo que nosotros sabemos es que el Parque es un lugar importante para nosotros y toda la hinchada. Es nuestra casa y cuando se juega en el Parque, se hace sentir. Pero faltan dos meses para el partido, así que todavía tenemos tiempo para decidir eso”.

Este año por Copa Libertadores el tricolor jugó tres partidos en su estadio y no perdió: le ganó 1-0 a Atlético Mineiro, 1-0 a Zamora de Venezuela y empató 1-1 con Cerro Porteño. El año pasado, entre Libertadores y Sudamericana, disputó ocho encuentros en el Parque, de los que ganó seis, empató uno y perdió uno.

El clásico en el Parque

Otra medida que tendrá que tomar la directiva en los próximos meses será dónde jugar el clásico del Clausura, después que el del Apertura se disputara en el Campeón del Siglo, estadio de Peñarol.

En abril, antes de que el Ministerio del Interior diera el visto bueno para que el partido del Apertura se jugara en el estadio aurinegro con público tricolor, el presidente José Decurnex y el vicepresidente Alejandro Balbi se reunieron con el ministro Eduardo Bonomi: “Nacional quiere tener la seguridad de que el clásico del Clausura se juegue en el Gran Parque Central”, expresó Balbi en ese momento.

Pero no será una decisión fácil, por los problemas de inseguridad que se pueden generar. No todos los dirigentes albos están de acuerdo con que se juegue el clásico en el Parque. Algunos no querían que se jugara en el Campeón del Siglo con público de Nacional, así no había necesidad de hacer lo mismo en el Clausura.

El clásico en Miami

Mientras tanto, el cuerpo técnico encabezado por Gutiérrez ya tiene la planificación deportiva de los los próximos meses. Después de cumplir los dos partidos que restan en el Apertura (frente a Rampla Juniors el sábado y Juventud el viernes 31), el plantel tendrá unos días libres.

Retomarán el trabajo con controles y tests para conocer los niveles físicos de los futbolistas. El 20 de junio Nacional viaja a Miami, donde permanecerá 15 días y disputará dos partidos, uno de ellos frente a Peñarol, previsto para el 6 de julio.

Luego el plantel regresa a Montevideo y el fin de semana del 13 y 14 de julio comienza del Torneo Intermedio.