La guerra fría 2.0: EEUU vs China y Google vs Huawei

Android, el sistema operativo móvil que hace posible que la mayor parte de mundo pueda utilizar sus celulares inteligentes (se estima que casi el 90% lo usan) era hasta ahora sinónimo de apertura, frente al más cerrado iOS de Apple.

El domingo 19 Google (la compañía detrás de Android) anunció que cumplirá con la resolución que emitió el gobierno de Donald Trump la semana pasada, por lo cual suspenderá sus negocios con Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones y el segundo fabricante mundial por cantidad de celulares vendidos, por debajo de la coreana Samsung pero por arriba de la estadounidense Apple.

En este gran lío, sin embargo, los celulares, los sistemas operativos y hasta la privacidad, son lo de menos, simples actores de reparto en una superproducción en la que lo que importa es la trama: el enfrentamiento feroz entre Estados Unidos y China, que pelean por la supremacía comercial que, en estos tiempos, es la manifestación más clara del poder mundial.

Los problemas habían empezado hace tiempo pero con Huawei en particular se intensificaron este año. Luego de graves acusaciones de espionaje por parte de la inteligencia de EEUU, la empresa china comenzó 2019 con cifras explosivas de crecimiento a puro doble dígito; si todo seguía igual los analistas consideraban que podía superar a Samsung a fines de este año, considerando sobre todo que tiene un mercado gigante –la propia China- y había logrado entrar con éxito en varios países europeos y latinoamericanos, entre otros. Ese crecimiento seguramente se verá gravemente afectado si no cuenta con Android.

Nadie se atreve aún a afirmar si esto es una bravuconada de Donald Trump o una decisión férrea que desatará todos los demonios de China que, como ha demostrado, son muchos.

Claro que aún hay muchas preguntas sin responder. Aquí algunas con respuestas y otras con hipótesis:

¿Qué pasó el domingo entre Google y Huawei?

Lo que se sabe hasta el momento es que Google revocó el acuerdo que tenía con la empresa china por el cual le permitía usar sus servicios Android y le daba acceso a Google Play (su tienda de aplicaciones) en todos sus nuevos celulares.

¿Cómo afecta esto a los usuarios de Huawei?

Quienes ya tienen celulares de la marca no serán afectados por el momento, pero si Huawei no retoma sus negocios con Google no podrán actualizar sus celulares a las últimas versiones de Android que se lanzan al mercado para mejorar funciones y evitar problemas de seguridad. Si el desacuerdo persiste a Huawei se le complicará mucho vender celulares nuevos fuera de China.

La empresa tiene la opción de usar la versión de código abierto de Android, pero no es igual a la que está usando ahora sobre todo porque Google ha ido eliminando las funciones más atractivas. Por otra parte los celulares de Huawei quedarían sin acceso a una app store del tamaño de Google Play. Aún si Huawei se decanta por su propio sistema operativo y su propia tienda de aplicaciones, le llevará un buen tiempo generar el caudal de apps y la confianza que ya tienen empresas como Google o Apple. Google en particular tiene un poderío enorme con su Google Play, hasta el punto de que la Comisión Europea lleva adelante una investigación por posibles prácticas monopólicas.

En China Huawei vende sus celulares sin Google Play, porque la empresa estadounidense se retiró de ese mercado luego de años de tires y aflojes con férreas regulaciones estatales que no respetan ni el derecho de información ni la privacidad de los usuarios chinos.

¿Es posible que Huawei elija usar otro sistema operativo?

Apple está fuera del juego porque también es una empresa estadounidense. El resto de los sistemas operativos móviles (Windows Phone, Palm OS, MeeGo, Symbian, Bada y BlackBerry OS) quedaron por el camino por el dominio de Android/iOS.

¿Cuál fue la reacción de Huawei?

¿La empresa china no previó que un enfrentamiento de este tipo podía generar estas consecuencias?

Huawei ha sido objeto de acciones hostiles por parte del gobierno de Estados Unidos desde hace años y de hecho EEUU es uno de los pocos grandes mercados al que nunca pudo ingresar. Richard Yu, director de la división al consumidor de la empresa, aunció recientemente que habían desarrollado su propio sistema operativo como alternativa a Android o Windows. Pero este es un débil punto de partida; deberá convencer a millones de que tendrán algún beneficio al cambiar de sistema operativo y sobre todo a los desarrolladores para que hagan aplicaciones para una nueva plataforma, algo que ya se intentó en otros casos y para otros sistemas que no prosperaron (entre ellos Amazon).

¿Cómo se solucionará el problema?

Por ahora reina la incertidumbre; no es imposible que –a pesar o debido a todos estos tires y aflojes- China y Estados Unidos lleguen a un nuevo acuerdo comercial que ponga punto final a la tensión. Trump ha dado volantazos más de una vez en materia de política internacional y los gobernantes chinos no se han quedado atrás en lo que tiene que ver con su volatilidad.

A nivel Huawei-Google, ambas empresas se han beneficiado mutualmente de su asociación; la primera al usar una sistema operativo de calidad con inmensa llegada en todo el planeta y la segunda al sumar millones de terminales y la innovación constante que ha logrado la marca china.

Todo puede seguir el camino de la tensión, pero es bastante probable que las propias empresas estadounidenses salgan a presionar. Solo un ejemplo es el hecho de que Apple fabrica la gran mayoría de sus terminales en China.

Si realmente no hay una solución a mediano o corto plazo Huawei deberá terminar su sistema operativo y desplegarlo, cueste lo que cueste. Y habrá que ver cómo reacciona el mundo más allá de China.

En ese corto y mediano plazo, el gran beneficiado podría ser Samsung, que compite en la misma cancha que Huawei en lo que hace a su enorme gama de celulares y a las zonas geográficas en las que más compiten.

¿Qué otras empresas se suman al boicot de EEUU contra Huawei y qué otros productos podrían verse afectados?

Las laptops de Huawei cada vez se venden más y han sido bien recibidas por la crítica y los usuarios. Si Google ya dio este paso parece lógico que también lo haga Microsoft y de esta manera los dispositivos de la empresa china no podrían usar Windows.

Fabricantes de chips como Intel, Qualcomm, Xilinx y Brodacom informaron a sus empleados que no le venderán partes a Huawei hasta nuevo aviso.

¿Cómo afecta esta escalada al despliegue de 5G en el mundo?

Huawei es el proveedor número uno de equipamiento para las redes 5G, sobre todo en países a los que EEUU no pudo convencer de que no los utilizara. Esto puede derivar en atrasos severos, si bien Bloomberg informó que la empresa tiene stock para al menos tres meses de este tipo de componentes.

Los antecedentes

El enfrentamiento entre Huawei y el gobierno de Estados Unidos comenzó mucho antes de esta tensa situación. En 2012 EEUU abrió una investigación sobre Huawei y otra compañía de telecomunicaciones china, ZTE. Pero fue en 2019 cuando todo se descalabró definitivamente. Huawei demandó este año a EEUU como respuesta a la prohibición de usar equipamiento fabricado por la compañía en cualquier tipo de red federal. Según informó The Verge, en la demanda la empresa sostiene que las acciones del gobierno de EEUU son anticonstitucionales y que la prohibición hará que EEUU quede retrasado en la carrera del 5G.