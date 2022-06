La historia del arquero de Gimnasia con disfluencia en el habla al que le hicieron bullying en el clásico de La Plata

El clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima del pasado domingo por el campeonato argentino tuvo un momento de tensión en el final luego de que el arquero del “lobo”, Rodrigo Rey, reaccionara a los insultos de los hinchas locales.

Al finalizar el encuentro, el guardameta miró a los hinchas del "pincha", los aplaudió, los saludó y luego se dio un golpe en el escudo de Gimnasia, lo que caldeó los ánimos en las tribunas, desde donde le habían arrojado objetos durante el partido.

En la cancha también se calentó el ambiente porque los jugadores de Estudiantes observaron lo que había hecho y fueron a buscarlo, pero el hecho no pasó a mayores.

Tras el partido, Rey contó qué había pasado. "Lo que hice fue buscar mi agua, saludar e irme. No insulté a nadie, no dije nada", indicó.

Rodrigo Rey, arquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata

Y luego, contó lo que lo había molestado. "Meterse en cierta forma con una dificultad que tengo yo de chico es algo que no va, que no suma como sociedad y que no le suma a nuestro fútbol", explicó.

"Buscar hacerle daño al otro no está bueno, nunca. Ni conmigo ni con nadie. El fútbol es otra cosa", agregó.

RODRIGO REY, ÍNTIMO: CÓMO AFRONTA SU TRASTORNO EN EL HABLA



El arquero de Gimnasia, a corazón abierto con @AriSchvartzbard: "Mi cabeza quiere ir más rápido que mi boca y me trabo". Mirá la nota completa acá: https://t.co/OKym8UEc85 pic.twitter.com/pWNEJL55Hl — TyC Sports (@TyCSports) June 6, 2022

Luego de que el hecho trascendiera, el arquero dio notas en la que por primera vez se refirió a su problema con el habla.

"Para mí no es una nota más porque es la primera vez que hablo sobre esto. El tema del habla lo traigo desde chico y convivo con esto día a día”, dijo a TyC Sports.

“Es una disfluencia, que algunos días está y otros no, lo principal es que nunca me frenó a nada. Conocí gente que se frena por estas cosas pero no vale la pena", expresó el exarquero de Godoy Cruz.

Rey explicó qué es lo que le ocurre. “Pienso las cosas más rápido de lo que las digo. Pienso 20 cosas y después cuando las quiero decir como que me trabo. Es eso, es una traba, no repito lo que digo”.

“Vengo con el diálogo pero mi cabeza quiere ir más rápido que mi boca. En los momentos que estoy con más presión o más líos, me trabo más. Cuando veo que me trabo en una palabra, trato de buscar un sinónimo y eso me saca", explicó el golero que a pesar de eso ha dado arengas a sus compañeros.

"Cuando era chico me molestaba y me calentaba conmigo mismo", contó. "Ya de grande digo 'ya está'. Lo pienso hoy y fue 'raro' que no me pase de sufrir bullying", agregó el arquero de Gimnasia.