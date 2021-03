La historia del arquitecto que vivió una vida lujosa en Punta del Este por 10 años y ahora es cartonero

Adrián vivió diez años en Punta del Este. Casi que como un rey —como él mismo admite—, en una casa de un extranjero en Manantiales, donde tenía su estudio. Estaba rodeado de amigos y solía deambular sin demasiadas complicaciones, alternando entre escapadas playeras de surf, salidas al restaurante La Huella, caipiroskas y habanos.

Arquitecto, formado en el colegio Newman donde estudió el expresidente argentino Mauricio Macri, llamaba la atención de muchas mujeres con su larga cabellera y manejaba una impronta “muy sensible y creativa” mientras trabajaba en un proyecto de casas flotantes, recordó a TN desde Punta del Este Adriana Ferrer, su amiga desde 2009. “Era un arquitecto glamoroso, muy bohemio. Era un personaje. Siempre andaba vestido de blanco y a veces con un poncho”, relat{o.

"Amaba la fiesta y vivía en el mar”, contó.

Esa rutina responsable y ordenada —pero también ostentosa—, que le dejaba tiempo para reunirse cada sábado con amigos, disfrutar de los atardeceres en la playa y de paseos en yate, de pronto se transformó en un caos. Adrián se divorció, padeció una supuesta traición de sus hijos y fue internado por un largo tiempo en Buenos Aires.

Hace seis años perdió toda su fortuna, incluido un campo de 11 hectáreas, hasta quedar en bancarrota. Asegura que la responsabilidad fue de sus hijos, quienes, sostiene, lo llevaron al neuropsiquiátrico por un año y lo estafaron para quedarse con todos sus bienes.

Su amiga, sin embargo, dijo desconocer la situación, aunque admite que Adrián los "adoraba" Desde 2016, cuando ella le envió un mensaje para cancelar un encuentro entre ambos y él jamás respondió, perdieron el contacto. Con el paso del tiempo, Ferrer llegó a pensar, incluso, que él había muerto.

En busca de propiciarle una vivienda digna, conocidos del colegio donde estudiaba Adrián crearon un grupo de Facebook. Por ese medio, interactúan para ayudarlo y buscan realizarle una evaluación psiquiátrica, comentó la allegada al arquitecto a TN.

Ahora, el egresado del colegio de Macri camina por las calles de Palermo, en Argentina, tirando de su carro. Lo hace desde una órbita muy distinta; pues cada día supone un desafío nuevo en el que convive con la basura para ir en busca de comida. Duerme en un galpón del barrio Once y vive del cartoneo. “A mí no se me cae un anillo por hacer lo que estoy haciendo ahora porque sé que voy a salir de esta”, resumió.

A sus 64 años, se siente más identificado con la clase baja que con el ala pudiente. "Vos al pobre le hablás claramente y le decís 'mirá, yo estoy en esta, busquemos un punto medio para ayudarnos' y está todo bien, no hay ningún problema. En cambio, con el rico te sentás y no sabés si te está enroscando la víbora. Por ahí pisás el palito y te cagó", sentenció.