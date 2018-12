La importación de ganado en pie "hoy no es negocio" para el productor turco

Uruguay se quedó sin su principal mercado para la exportación en pie cuando, el pasado lunes 24, se informó que Turquía dejó de emitir permisos de importación de ganado por exceso de carne. Abunda la incertidumbre y aumentan las estipulaciones en cuanto al tiempo en el que el país no recibirá más ganado.

En este sentido, Rodrigo González, presidente de la Unión de Exportadores de Ganado en Pie (UEGP) explicó en el programa Valor Agregado de Radio Carve que “realmente es muy difícil” determinar cuándo se podría rehabilitar la importación. Los permisos que ya tienen fecha de entrega tendrían tiempo hasta principios o fines de febrero. “Aparentemente después de fin de año se pondrían nuevas reglas para dicha importación y estamos esperando si ellos dicen algo concreto”, señaló.

En tanto, González aseguró que se venía advirtiendo que el mercado estaba con complicaciones desde hace mucho tiempo porque para el productor turco hoy “no es negocio” realizar importaciones de ganado.

Recordó la devaluación de la lira que tuvo el país meses atrás que desbalanceó a todo el mercado. Luego el ministro turco realizó –a entender del exportador– un “estrago enorme” en el mercado ganadero a través de la importación de miles de toneladas de carne y de cerca del millón de cabezas de animales de diversas partes del mundo. Uruguay participó con casi 400 mil cabezas y Brasil con 800 mil, aproximadamente.

“Si sos productor turco no cierra el número; no cierra por ningún lado. Esto ya pasa desde algunos meses, cuando el nuevo ministro, al tomar el comando, empezó a ver la situación real de las empresas turcas que no quieren comprar ganado. Hoy en día se da entrada al frigorífico para animales que están prontos para faena a fines de febrero y marzo. Realmente ahora sí se complicó un poco más”, dijo.

González remarcó que Turquía está lleno de ganado (alguno que ha llegado por debajo del costo) y no quiere comprar más.

“No están interesados en importar”, aseguró.

De hecho, mencionó que los turcos ven su situación de exceso de stock como “algo positivo” en el sentido de que debería subir un poco el precio de la carne.

“Ellos podrían vender su ganado en febrero, marzo o abril un poco por encima de lo que podrían venderlo hoy. En cierto sentido, están entusiasmados por el hecho de que ya están stockeados”, expresó.

Las alternativas

Según el exportador, el 90% de las posibilidades de mercados alternativos que tiene Uruguay son países musulmanes que importan animales enteros.

A su vez, indicó que otras posibilidades hablan de otro tipo de status sanitario que Uruguay no tiene, como libre de aftosa sin vacunación.

En tanto, Gonzalez dijo que desconoce lo que sucede con China en el asunto de los machos. “No sé qué posibilidades hay con ese país”, expresó.

Finalmente, el presidente de la Unión de Exportadores señaló que se tuvo contacto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para ponerlo al tanto de la situación.