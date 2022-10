Juegos Odesur Asunción 2022: la increíble razón por la que Víctor Rostagno no ganó medalla tras su lesión

El gimnasta uruguayo Víctor Rostagno volvió a demostrar una muestra de competitividad y clase en los Juegos Odesur que se desarrollan en Asunción al clasificarse a las finales de piso y salto en gimnasia artística, deporte en el que con solo 23 años ya es el máximo exponente de la historia en Uruguay.

El viernes, en la final de piso, el uruguayo sufrió una terrible lesión, al romperse el menisco y el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en plena ejecución de su rutina.

El periodista Andrés Cottini grabó desde el lugar de los hechos el fatídico momento:

#GimnasiaArtística Víctor Rostagno @RostagnoVictor 🇺🇾 finalizó cuarto en la final de suelo.



✅ En la caída del último salto se lesionó y salió ovacionado por todo el estadio. A pesar de todo estuvo en posición de medalla hasta el final‼️ pic.twitter.com/piV5j583oV — Andrés Cottini (@A_Cottini) October 7, 2022

La conmoción y el dolor que sintió Rostagno le impidieron reaccionar a tiempo como para poder asegurar la medalla de plata que prácticamente tenía asegurada por su notable actuación.

Rostagno explicó la forma en que se lesionó: "En la recepción de la última pasada llegué medio torcido y el pie derecho quedó fijo en el piso pero mi cuerpo siguió rotando y al flexionar la recepción, la rodilla se fue para adentro, se salió y volvió a entrar. Fue una rotación interna por flexión, que llevó a que la rodilla se saliera".

En gimnasia artística, las piruetas, trucos o movimientos que hacen los deportistas se llaman elementos y las líneas en las que se hace un elemento atrás de otro en suelo se llaman pasadas o diagonales. Rostagno se lesionó en la última diagonal, cuando recepcionó el último elemento.

El gimnasta explicó que al caer experimentó un dolor desconocido, que jamás había experimentado y que instintivamente comenzó a dar leves saltos en una pierna para salir de la pedana, la superficie de 12 por 12 metros en la cual se lleva a cabo la rutina de suelo.

Después de dar esos saltos para salir, saludó y fue recién con el saludo con lo que se cerró su actuación calificable por los jueces. El reglamento frío establece que por cada uno de los saltos que dio le fueron descontados 0.10 puntos. Rostagno dio tres saltos antes de saludar.

Jossimar Calvo lo pasó por 0.20 y Agostinelli por 0.10. Si al recepcionar, Rostagno hubiera saludado, se terminaba la puntuación y ganaba la medalla de plata. Pero claro, pensar en eso una fracción de segundos después de romperse los ligamentos era imposible.

Gimnasta País Puntaje 1- Arthur Oyakawa Brasil 13.975 2- Jossimar Calvo Colombia 13.550 3- Santiago Agostinelli Argentina 13.350 4- Víctor Rostagno Uruguay 13.250 5- Yuri Guimaraes Brasil 13.225 6- Edward Gonzales Perú 12.925 7- Daniel Agüero Perú 12.750 8- Adickxon Trejo Venezuela 11.075

Así lo explicó el defensor de Olimpia: "Fue un dolor desconocido. Doblarte un dedo de un pie o una mano, los pinchazos musculares los sabés llevar, pero el dolor y la impresión de haber sentido un crac en la rodilla da miedo, me fui del suelo porque no podía mover la pierna y mi miedo era estirarla, mi pensamiento era que se había salido la rodilla".

"Venía muy bien con medalla asegurada por la diferencia de la última pasada, en el momento sentí mucha rabia, me quedé un rato tirado, me quisieron llevar a otro lado y pedí que no me movieran. Cuando pasé quedé en el segundo puesto. Después pasó el argentino y quedé tercero. Pasó otro y no me movió del podio hasta que pasó el último, el colombiano, y el puntaje fue un poco más elevado, por poco, y quedé cuarto. Ahí fue más rabia e impotencia por lo que había pasado. Sin la lesión metía un segundo o tercer puesto", contó Rostagno a Referí.

"Me llevaron al gimnasio alterno me vendaron, me pusieron mucho hielo, había mucha gente deseándome fuerza. Después hicimos la resonancia todavía manejando la posibilidad de competir el sábado en la final de salto que era otra posibilidad de medalla. Pero tras la resonancia me dieron la triste noticia de que había roto ligamento, que era imposible competir, la rodilla se había hinchado y no podía apoyar el pie", contó el gimnasta que en los Juegos Odesur de Cochabamba fue medalla de plata en salto.

"En salto tenía una gran posibilidad de mejorar y obtener un buen puntaje para ganar medalla", agregó el gimnasta.

Kiara Delgado y Víctor Rostagno en los Juegos Odesur

Rostagno habló con muchos gimnastas en Asunción y agradeció especialmente el cuidado y la atención recibida por parte del equipo médico de Uruguay que conformaron los doctores Andrea Beltrán y Nicolás Arrieta, los fisioterapeutas Sebastián Gianfagna y Federico Antúnez, y la osteópata Ana Paula Díaz.

"Mi forma de pensar ahora es que no hay otra forma de salir de esto que con tiempo y cabeza fría. Por más que me enoje y quiera apoyar la rodilla o entrenar, no voy a poder. Hasta la cirugía no voy a poder volver. No tengo por qué enojarme, son cosas que pasan. Hablé con mucha gente en Paraguay y a muchos les pasó y estaban ahí compitiendo. Es tiempo lo que necesito para recuperarme, seis meses si todo va bien y luego volver mejor de lo que estaba y me agarro mucho de eso, me dijeron muchos que físicamente y de cabeza se vuelve mejor preparado", contó el gimnasta que es medallista sudamericano y panamericano por aparatos.

"No sé dónde ni cuándo me voy a operar aún, pero estoy tranquilo de contar con el apoyo de los médicos, del Comité Olímpico Uruguayo y de la Secretaría Nacional del Deporte. Tengo un respaldo atrás", afirmó.

"Si la operación se hace rápido, puedo llegar bien para el Prepanamericano que se va hacer en mayo para poder clasificar a los Juegos Panamericanos de Santiago. Después los Juegos Panamericanos son en un año, llegando bien al Prepanamericano vamos a estar más que preparados para Santiago. No pierdo la ilusión, hay que esperar, pero tampoco hay que apurar los procesos. Si se pierde este ciclo se pierde y se preparará el otro, con una cabeza diferente", expresó.

Rostagno citó como ejemplo a la gimnasta brasileña Rebeca Andrade que tras sufrir rotura de ligamentos cruzados en ambas rodillas y el tendón de aquiles, terminó siendo la gran figura de la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Rostagno tiene 23 años y estudia la tecnicatura para ser entrenador de gimnasia artística. "El año que viene me recibo", comentó.