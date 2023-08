La insólita conferencia de prensa de Paulo Pezzolano tras el triunfo de Valladoilid y debido a su suspensión

El director técnico uruguayo Paulo Pezzolano, quien descendió la temporada pasada con Valladolid, club del que es dueño el brasileño Ronaldo, que se lo llevó tras su salida de Cruzeiro cuando quedaban 10 partidos para intentar zafar del descenso, comenzó el campeonato de la Segunda división española de muy buena manera.

Su equipo derrotó 2-0 como local a Sporting Gijón en el inicio.

La nota diferente de la jornada se dio luego del triunfo y cuando se dio la conferencia de prensa.

Es que Pezzolano fue suspendido por cuatro partidos debido a una conferencia que brindó el año pasado, antes incluso de descender, en la cual habló mal de los árbitros del VAR.

"No me explico cómo no pueden ver esas jugadas tan claras en el ordenador (la computadora). El árbitro de la cancha, estuvo muy bien, pero sus compañeros no", dijo en aquel momento Pezzolano.

En ese contexto, y a pedido del club, la conferencia de prensa del uruguayo de este sábado, fue con respuestas monosilábicas.

Justamente para no sumar nuevos problemas y no ser suspendido nuevamente, Pezzolano contestó prácticamente con "sí" y "no".

Mirá la conferencia de prensa: