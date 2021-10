"La letra chica": los polémicos contenidos según Legrand y el agradecimiento de Cosse tras cancelar una entrevista

La Asesoría Jurídica de la Intendencia de Montevideo (IMM) firmó el miércoles el cierre de la investigación administrativa sobre la denuncia por violencia laboral de la periodista Denisse Legrand contra la directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, y culminó sin la "atribución de responsabilidad a funcionario alguno", según una resolución oficial.

Las tensiones comenzaron, de acuerdo a la versión de la exconductora de La letra chica, a partir del 15 de junio. En esa fecha, Legrand reclamó tener mayor incidencia en los contenidos del programa y no limitarse solamente a la conducción.

La resolución de la IMM de esta semana reparó en ese aspecto, sobre el que determinó que la "participación de los conductores en los contenidos del programa, temas e invitados era posible mediante el intercambio de cada conductor con el equipo de producción en forma previa a cada programa". La Asesoría Jurídica añadió que los testimonios recabados por la investigación "resultan contestes" en que "la denunciante no tuvo esa actitud".

"Eso es falso", zanjó Denisse Legrand al ser consultada por El Observador. "Traté de hacer siete aportes en 72 programas", aseguró. "Las dos reuniones que hubo de producción en el año, fueron a mi solicitud", expuso la periodista, quien dejó de salir al aire en julio de este año. La letra chica transmitió este miércoles el último programa de su segunda temporada.

"La primera (reunión) la pedí en marzo y me la dieron en mayo. Fue a partir del programa de abuso policial en el que se quería plantear una postura política compleja respecto al tema de la que yo no estaba de acuerdo, y en la que se quería mencionar un episodio en el que se comprobó que no hubo abuso policial. Yo solicité que en ese programa pudieran haber distintas posturas y no incurrir en posturas antipolicía como única voz", sostuvo.

Según describió Legrand, en el spot promocional ella tenía que decir que en la plaza Líber Seregni había habido abuso policial en la madrugada del 1° de noviembre del año pasado. La Justicia no determinó que haya habido abusos e incluso hubo policías que denunciaron lesiones. Legrand se negó a sostener eso al aire. De acuerdo a su versión, solicitó explícitamente que ese programa no incurriera "en fanatismos, posturas únicas y racismo policial".

La periodista narró otro episodio acontecido en las vísperas del programa transmitido la noche del 17 de mayo, que en la publicidad en redes se había titulado "La franja del dolor", en pleno auge del conflicto que enfrenta a Israel con Palestina.

"Minutos antes nos enteramos de que se iba a hacer un micro (entrevista introductoria al programa) de la Franja de Gaza, con una única invitada: una persona con una postura anti-Israel declarada en sus redes sociales", relató. Según su versión, Casablanca estaba en esa fecha como productora del programa, dado que la titular estaba entonces en cuarentena preventiva. "Ahí también se dio una situación compleja en la que ella levantó el tono y me encomendó que saliese al aire de todas formas, pero que no hablara, que no hiciera preguntas", afirmó.

"Yo le dije que no, porque una postura antisemita rompía todos los límites, y que no estaba dispuesta a sostener algo de esas características poniendo la cara por algo en lo que no estoy de acuerdo", continuó. "(Casablanca) insistió en que estuviera callada y preguntara solo Diego (González, conductor del programa). Le dije que no, porque más allá de la gente que mira el programa, no estaba dispuesta a que llegase a circular una foto mía planteando que era antisemita, cuando no lo soy", relató.

"Esto llevado al extremo es una sensación que tuve durante el devenir del programa, de representar posturas sin tener ningún tipo de incidencia, y que además son inconvenientes en un medio público", afirmó.

El micro nunca llegó a transmitirse, luego de que Legrand se contactara directamente con la directora de Información y Comunicación de la comuna, Ana De Rogatis. "Al momento de salir al aire, nos comunican que no se iba a hacer. Quien dio la orden de que no se haga fue Ana. Días después recibí un mensaje de ella en el que transmitía que (la intendenta Carolina) Cosse agradecía que eso no hubiese salido".

"Carolina me dijo que te diga gracias por pensar y aportar, y algún etcétera, que cuando hablemos te cuento", escribió la jerarca de la IMM en el mensaje al que accedió El Observador.

"Lo mismo pasó cuando antes de un programa me llegó un mensaje de una familia que había vivido una situación de violencia de género, que decía que el invitado era el ofensor. La producción me dijo que me quedara callada y preguntara solo Diego. Ahí se ve que estoy un bloque entero sin hablar", apuntó, pero no brindó detalles sobre cuál fue el programa.

El miércoles 30 fue la última vez que la periodista salió al aire, tras vivir una "situación" con la directora del canal que propició su denuncia por violencia laboral días más tarde.