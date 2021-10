La lista imposible: 206 críticos eligieron las 100 mejores series del siglo XXI

Que es Game of Thrones. Que es Breaking Bad. Que no se olviden de Mad Men. Que cómo van a dejar afuera a The Wire. Que es inaudito que Los Soprano, con la importancia que tiene para la televisión, no esté. La discusión –y la decisión– de cuál es la mejor serie de la historia se ha intensificado en los últimos años, mientras la nostalgia avanza año a año y la cantidad de producciones de calidad, en la era del streaming, continúa aumentando. Es por eso que nombrar las diez mejores series de todos los tiempos es casi imposible, e incluso lo es nombrar las 100 mejores de lo que va del siglo XXI. Pero eso fue lo que hizo –o intentó– la BBC.

Cómo suelen hacer otros grandes medios con la música o las películas –son frecuentes los rankings en la revista Rolling Stone o en Variety– esta semana el medio británico divulgó su lista de las mejores producciones de la televisión de los 21 años que llevamos en el siglo XXI, al que se ha denominado como la Tercera Era de Oro de la televisión, y fue una tarea para la que convocó a 206 críticos y periodistas especializados de todo el mundo, que tuvieron que elegir, cada uno, sus diez series predilectas. Leé también Netflix: cinco opciones para ver si te gustó El Juego del Calamar Y en un mercado en expansión, que cada vez tiene más jugadores en el tablero, que expande sus fronteras –se filman series internacionales hasta en Uruguay– y que atomiza a su público en una oferta de plataformas de streaming cada vez mayor, el trono de la mejor serie del siglo fue para una vieja conocida que se emitió de manera tradicional: The Wire. La mítica producción de HBO creada por David Simon es una de las series más aclamadas y se gana el primer puesto con una historia sólida que narra el combate contra la droga en la ciudad de Baltimore, y que duró cinco temporadas. El segundo puesto también se lo lleva una serie legendaria: Mad Men. El drama protagonizado por Jon Hamm, que inmortalizó en pantalla al capo de la publicidad Don Draper y su vicioso mundo de la publicidad en la década de 60 de Nueva York, también es un clásico de la HBO para este hemisferio, aunque su producción original corrió por cuenta del canal AMC. De AMC también es la serie que cierra el podio: Breaking Bad, la historia del profesor de química devenido en capo narco, que fue retratado con maestría por Bryan Cranston. La serie número cuatro en la lista es una sorpresa británica: Fleabag, la producción de dos temporadas creada y protagonizada por la irreverente Phoebe Waller-Bridge, es un éxito reciente, pero su inolvidable historia llena de humor negro tuvo el peso suficiente como para disputarse un lugar entre los colosos de la televisión. Y si hablamos de colosos, en el quinto puesto llegan los dragones: Game of Thrones, la serie más pirateada, cara, premiada y comentada de los últimos años, se ubica en la mitad de la lista de diez. Leé también Vuelve Ozark: hay nuevo adelanto y ya se sabe cuándo se estrena la última temporada Si la aparición de Fleabag es una sorpresa reciente, la de I May Destroy You en el puesto seis, también en las manos de otra joven talentosa y británica –Michaela Coel–, es una confirmación de que la comedia negra, que trata tópicos contemporáneos sin eufemismos y con toda la crudeza de la actualidad hiperconectada y poliamorosa, llegó para quedarse. La lista de diez se cierra con rarezas –la extraña The Leftovers en el puesto siete–, espías contemporáneos –The Americans, en el ocho–, clásicos recientes de las sitcom –la versión estadounidense de The Office, a cargo de Steve Carrel, en el puesto nueve–, y una tragedia shakespereana que actualmente acaba de estrenar su más reciente temporada y es, hoy, una de las mejores series en emisión: Succession, de HBO, en el puesto diez. Es probable que varios echen en falta títulos como la mencionada Los Soprano y Twin Peaks en la lista completa, pero la exclusión responde a que la selección tomó en cuenta series que se estrenaron desde el 2000 en adelante. Lo que sí sorprende es encontrar otros clásicos bastante "enterrados", como el caso de Band of Brothers (36), House of Cards (60) o Dexter (89). Entre los primeros 20 puestos, además, se colaron otras sorpresas, como el caso de la serie animada de Netflix Bojack Horseman (11), Atlanta (14) o Chernobyl (15). Otras grandes series como The Crown o Lost también aparecen en la "lista corta": 16 y 19, respectivamente. La lista completa The Wire (2002-2008) Mad Men (2007-2015) Breaking Bad (2008-2013) Fleabag (2016-2019) Game of Thrones (2011-2019) I May Destroy You (2020) The Leftovers (2014-2017) The Americans (2013-2018) The Office (UK) (2001-2003) Succession (2018-) BoJack Horseman (2014-2020) Six Feet Under (2001-2005) Twin Peaks: The Return (2017) Atlanta (2016-) Chernobyl (2019) The Crown (2016-) 30 Rock (2006-2013) Deadwood (2004-2006) Lost (2004-2010) The Thick of It (2005-2012) Curb Your Enthusiasm (2000-) Black Mirror (2011-) Better Call Saul (2015-2022) Veep (2012-2019) Sherlock (2010-2017) Watchmen (2019) Line of Duty (2012-2021) Friday Night Lights (2006-2011) Parks and Recreation (2009-2015) Girls (2012-2017) True Detective (2014-2019) Arrested Development (2003-2019) The Good Wife (2009-2016) The Bridge (2011-2018) Fargo (2014-) Downton Abbey (2010-2015) Band of Brothers (2001) The Handmaid's Tale (2017-) The Office (US) (2005-2013) Borgen (2010-2022) Schitt's Creek (2015-2020) Peep Show (2003-2015) Money Heist (2017-2021) Community (2009-2015) The Good Fight (2017-) Homeland (2011-2020) Grey's Anatomy (2005-) Inside No 9 (2014-) The Bureau (2015-) Halt and Catch Fire (2014-2017) Small Axe (2020) This is England 86, 88 and 90 (2010-2015) Call My Agent! (2015-2020) Happy Valley (2014-) The Shield (2002-2008) The Big Bang Theory (2007-2019) The Young Pope (2016) Dark (2017-2020) The Underground Railroad (2021) House of Cards (2013-2018) Avatar: The Last Airbender (2005-2008) The Good Place (2016-2020) Pose (2018-2021) Detectorists (2014-2017) Orange is the New Black (2013-2019) Mare of Easttown (2021) RuPaul's Drag Race (2009-) Stranger Things (2016-) 24 (2001-2010) Battlestar Galactica (2004-2009) Enlightened (2011-2013) Gilmore Girls (2000-2007) Planet Earth (2006) Utopia (2013-2014) Babylon Berlin (2017-) Rick and Morty (2013-) American Crime Story (2016-) The Killing (Denmark) (2007-2012) Mindhunter (2017-2019) House (2004-2012) OJ: Made in America (2016) Big Little Lies (2017-2019) Insecure (2016-2021) Normal People (2020) Narcos (2015-2017) How I Met Your Mother (2005-2014) The Comeback (2005-2014) The OA (2016-2019) Dexter (2006-2013) It's Always Sunny in Philadelphia (2005-) Westworld (2016-) Show Me a Hero (2015) Treme (2010-2013) Louie (2010-2015) Luther (2010-2019) Catastrophe (2015-2019) Hannibal (2013-2015) Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019) Steven Universe (2013-2020) The Queen's Gambit (2020)