La lluvia no fue suficiente: el gobierno extendió la emergencia agropecuaria

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decidió extender, a partir del 24 de abril, la emergencia agropecuaria por 150 días más, debido a que, si bien las lluvias de marzo fueron consideradas por los productores como un alivio, se espera un abril deficitario en cuanto a precipitaciones, informó el ministro Fernando Mattos.

La emergencia se mantendrá vigente durante todo el invierno.

La sequía –una de las peores de los últimos años según varios productores– afectó fuertemente las diversas producciones del agro y sigue haciéndolo. En ese marco y bajo la declaración de emergencia agropecuaria los productores pueden acceder a apoyos económicos para paliar la situación.

“La consigna del gobierno es mantener todas las estructuras productivas de pie”, indicó el ministro, e informó que más de 10 mil productores se solicitaron los diferentes apoyos ofrecidos por el gobierno, entre ellos créditos con tasas blandas, aplazamiento de pagos, o la compra de ración o fardos a precios preferenciales.

Los sectores en emergencia

La extensión de la emergencia agropecuaria incluirá a los rubros de ganadería, lechería, horticultura, fruticultura, apicultura, avicultura y forestación. El ministro tomó la decisión luego de leer los informes de técnicos del ministerio y del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). La emergencia agropecuaria actual se inició en octubre de 2022.

Sobre las lluvias que cayeron en marzo Mattos dijo: “Son alivios que no resuelven el problema, no hay tiempo suficiente de recuperación ni de los cultivos, ni de las pasturas”. Sobre el campo natural, “sostén de la producción”, indicó que no tendrá tiempo de recuperación.