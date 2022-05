La máscara reveló a una nueva concursante extranjera: mirá de quien se trata

Cinco concursantes se presentaron este jueves en el cuarto programa de la versión uruguaya de ¿Quién es la máscara? que emite Teledoce, pero solo la identidad de una de ellas fue develada: al final de la emisión de esta semana, se conoció qué celebridad se ocultaba debajo de la máscara de helado, y se reveló que se trataba de otra figura extranjera.

Luego de tres programas en los que se descubrió a Christian Castro, Arturo Valls y Cristian "Cebolla" Rodríguez, este jueves fue el turno de una actriz argentina, que fue obligada a descubrirse por el jurado y el público, luego de interpretar el clásico de los Beatles Let it be en la que fue su segunda aparición en el programa.

¡Otro show más de Helado que nos deja anonadados! 😱😱 ¿Será que descubrimos quién se esconde detrás de esta máscara? #LaMáscaraUY🎭 @teledoce 📺 pic.twitter.com/0hmz8BVWRa — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) May 27, 2022

Debajo del disfraz estaba la actriz argentina Eugenia "La China" Suárez, cuya identidad fue acertada por dos de los miembros del jurado investigador: Emir Abdul Gani y Patricia Wolf. Los otros dos integrantes del tribunal, en tanto, fallaron con sus apuestas, ya que Sofía Rodríguez arriesgó que se trataba de la cantante y actriz Lali Espósito, mientras que Fabián "Fata" Delgado apostó por la actriz Luisana Lopilato.

Desde su primera aparición en #LaMáscaraUY, no dejamos de hablar de ella y al fin pudimos conocer su identidad 🤯😱🤩 ¡Hola, Helado🍦! ¡Hola, @chinasuarez! 📺 @teledoce pic.twitter.com/uuIxMl6ENx — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) May 27, 2022

Antes de revelarse su identidad, Suárez disputó un duelo con el personaje Hueva, que cantó Mariposa Tecknicolor, de Fito Páez, pero no generó consenso sobre su identidad.

El otro duelo enfrentó al Tiburón, una figura que ya se ha presentado y que se especula que se trata de una persona que habla inglés (el exbasquetbolista Jeff Granger ha aparecido de forma recurrente como una posibilidad) con la celebridad escondida bajo el traje del histórico Ultratón, que interpretó el hit de Camilo Sesto Vivir así es morir de amor, y abonó la teoría entre el público de que se trata del cantante tropical Gerardo Nieto.

La otra figura en el programa de esta semana fue el personaje de Catrina, que tuvo su segunda actuación y sigue siendo hasta ahora una de las figuras más difíciles de develar.