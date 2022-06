La máscara: un expresidente de Nacional fue descubierto en el último programa

Quién es la máscara llegó a su punto medio, y en el programa de este jueves reveló la identidad de otro de sus competidores. Una figura vinculada al mundo del fútbol fue descubierta debajo del traje de Rino, y además se presentaron otros cinco personajes.

Junto a las presentaciones de Hueva, Gata espejada, Pop Corn, Catrina y Tero, la actuación de este jueves de Rino fue con una interpretación de Loco tu forma de ser, la famosa canción de la banda argentina Los Auténticos Decadentes.

A lo largo de sus presentaciones, Rino fue una de las figuras más difíciles de acertar, y el jurado investigador se repartió en este último programa en cuanto a sus apuestas sobre su identidad. Las hipótesis fueron desde el representante futbolístico argentino Guillermo Cóppola hasta el cantante Alejandro Balbis.

¡Te vimos llegar, #Rino🦏! Nuestros amigos no paran de hablarnos de vos y seguís siendo una incógnita 🤯🤯 #LaMáscaraUY🎭 @teledoce 📺 pic.twitter.com/BnX20QUMnf — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) June 24, 2022

Sin embargo, entre los nombres que se barajaron estaba el correcto: al final del programa, la votación del público determinó que Rino se retirara su máscara, y en ese momento se develó que se trataba del empresario y expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón.

Al momento de ser desenmascarado, Alarcón se emocionó y conmovió al resto del estudio. "No puedo creer que estés acá", le dijo el conductor, Maxi de la Cruz. "Yo tampoco lo puedo creer", respondió el empresario, lloroso.

"Hace un año yo estaba peleando por mi vida, en este mismo momento. Y ahora me están enseñando, me están ayudando a ser más feliz. Me emociona mucho", dijo Alarcón en referencia a su período en el que estuvo en el CTI a causa del covid-19.

¡Un campañón! ⚽💥 El empresario y expresidente de Nacional se puso la camiseta de #Rino🦏 subiéndose al escenario de #LaMáscaraUY🎭 y nos compartió toda su alegría y sencillez. ¡Bienvenido, Ricardo Alarcón! 🙌 @teledoce 📺 pic.twitter.com/edehwZgwsC — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) June 24, 2022

"Y cuando estaba luchando por mi vida, todo el personal de la salud, por quienes tengo un cariño enorme, y es uno de los nuevos grupos que incorporé al grupo de amigos, estaban todos con máscaras. Y hoy tengo un nuevo grupo, que es el grupo de La Máscara, con una diferencia, la máscara la tengo yo. Ha sido algo increíble", dijo ante las lágrimas del jurado.