La mujer trans asesinada en Rivera era Victoria Pereira, actriz de Naturaleza Trans

Este sábado la policía encontró en una calle del barrio Villa Sonia de Rivera a una mujer trans de 22 años asesinada de una puñalada. Su nombre era Victoria Pereira, y era una de las actrices de la obra teatral "Naturaleza Trans", informó La Diaria y confirmó El Observador.

Victoria, que también se identificaba como "Viki", interpretaba junto a Nicole Casaravilla y Alisson Sánchez una obra documental que graficaba sus historias de vida, dirigida por Marianella Morena.

"Ellas son mujeres trans, son mujeres pobres, son mujeres con educación formal precaria y son mujeres que viven en la frontera norte de Uruguay (en Rivera), donde el conservadurismo ideológico es moneda corriente", se lee en una crónica de la obra realizada por El Observador en febrero de 2020.

En esa publicación se da a conocer parte de la vida de Pereira: "Victoria es la única de las tres que tuvo en todo momento el apoyo de su madre, que la abrazó en los días en los que la frustración pesó más que la esperanza y la acompañó en momentos clave como lo fue la operación para feminizar su voz. Cuenta que fue humillada por la Justicia y por las autoridades del liceo –cuando intentó, sin éxito, retomar sus estudios–. También cuenta sobre todos los periplos que tuvo pasar para lograr el cambio de identidad en el Registro Civil".

Este lunes Morena relató a El Observador que conoció a Victoria Pereira a sus 18 años en Campo Abierto, una instalación en la zona rural de Rivera dedicada a estimular y promover la práctica y el pensamiento creativo en distintas áreas en la que la directora residió en tres ocasiones.

"Victoria era un torbellino de vitalidad y alegría, con mucha pasión en todo lo que la involucraba", recordó Morena, quien tenía una "relación personal muy especial" con la víctima: "Conectamos enseguida. Ella me decía 'Mami Morena'. Cuando conoció a mi hijo dijo 'tengo otro hermano en la vida'".

Para la directora de Naturaleza Trans, quien también dirigió la obra "Muñecas de Piel" sobre las víctimas de la Operación Océano, Victoria tenía "un potencial artístico súper interesante" a pesar de que "no había terminado la Primaria", y que ella les exigió a las tres mujeres "como si trabajara con un elenco profesional".

Fue clave para el proyecto, según Morena, el hecho de convivir junto a las actrices. En muchas ocasiones Pereira visitó a la directora en su cuarto para relatarle su historia de vida, y así ella pudo conocer que Victoria "trabajaba desde que era niña, en ese momento era niño", y que tuvo una vida "atravesada por el desamor y la discriminación". Aún así, destacó que la joven tenía "ilusión, esperanza y mucha fuerza".

"Tengo un nivel de tristeza enorme, profunda. He creído que el arte puede transformar. He creído y creo, se me pasará este dolor y volveré a creer. Pero no puede transformar si no está acompañado de una política que lo sustente", lamentó la directora.

Naturaleza Trans se estrenó en el FIBA de Buenos Aires en enero de 2020, antes de presentarse en tres ocasiones en el Teatro Solís. En marzo de 2020 tuvieron la posibilidad de actuar en España, pero distintos compromisos profesionales de Morena impidieron el viaje. Luego las complicaciones económicas de la residencia de las tres mujeres trans, quienes tenían que llegar a Montevideo desde Rivera, impidieron que la obra continuara. "No tenés un proyecto que sostenga", remarcó.

Morena y su equipo de trabajo mantuvieron un contacto con Pereira, Casaravilla y Sánchez. "Con Victoria cada tanto nos escribíamos", relató la mujer, y agregó: "Estos días he tenido todo el tiempo imágenes de ella".