La Niña ambienta un mercado de granos explosivo

Los recortes a la producción como tema prioritario de este momento de la agricultura mundial seguirán siendo noticia, seguramente porque las próximas dos semanas vienen con pocas lluvias sobre Argentina y Uruguay; en Brasil estiman que los recortes de la proyección del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de esta semana quedarán cortos.

El mercado estuvo esta semana muy volátil, pero marcó nuevamente máximos en nueve meses y se acerca a los precios históricos más altos.

Después de muchos años, se vendió soja a US$ 600 por tonelada.

Por arrastre, sube el precio del maíz, que en Uruguay empieza a cosecharse y probablemente vendrá una tonificación de los precios de los cultivos de invierno.

Cuánto puede caer la producción de soja de la región es el tema central.

Después del informe de USDA que ubicó la cosecha de soja de Brasil en 134 millones de toneladas, en Brasil la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) ubicó esa cosecha en 125 millones.

Eso lleva a suponer que seguirán los recortes (se esperaban 145 millones de toneladas cosechadas en la primavera).

Pero el mercado está tremendamente volátil, prueba de ello lo sucedido el jueves con una suba que llevó a la soja a los US$ 600, no obstante durante esa misma tarde se fue sobre los US$ 585.

Mientras tanto el mercado maicero también se mueve con firmeza, consolidado por la firmeza de precios de carne y lácteos y la incertidumbre por el volumen que tenga la cosecha.

Por otro lado, otro movimiento interesante de esta semana está por el lado del arroz, que en Brasil viene repuntando por la apreciación de la moneda y una vez más porque La Niña y la sequía del sur de Brasil ha llevado a una pérdida importante de superficie arrocera.

Si se confirman las pocas lluvias en la segunda quincena de febrero, los precios internacionales seguirán con una volatilidad, pero el balance será alcista para soja y maíz y por consecuencia también sobre el trigo y la cebada que se sembrarán en el próximo otoño.

El trigo por ahora permanece relativamente estable, pero... ¿hasta cuando?

El boom de las materias primas sigue a pleno y cada día de sol y calor agravará el desabastecimiento de granos que hoy ya es tema central en los mercados agrícolas.

Si Uruguay logra una cosecha aceptable, por la vía de los precios cerrará un buen año agrícola, pero el riesgo para la producción en lo que queda del verano sigue siendo alto, considerando una vez más los pronósticos de lluvias ahora a corto plazo.

Juan Samuelle

Cultivo de soja en Uruguay.