“La noche anterior llovió grasa”: el irónico tuit de Evaristo González tras los dichos de Fuentes

El secretario general del Club Atlético Peñarol, Evaristo González, publicó un irónico tuit luego de que este miércoles el presidente del Club Nacional de Football, José Fuentes, se manifestara por la posible misma sanción que recibirán ambos clubes por los incidentes del pasado clásico disputado en el Gran Parque Central.

En sus expresiones, Fuentes consideró que Nacional no debería recibir una misma sanción que Peñarol, como se ha trascendido que ocurrirá, al entender que los actos violentos cometidos por sus hinchas fueron de menor magnitud que los realizados por los mirasoles.

“La hipocresía está a la orden del día”, comenzó González en su tuit.

Diego Battiste

Evaristo González

“La gallina entró volando. La noche anterior llovió grasa”, indicó, en referencia a la gallina inflable que apareció en la hinchada de Peñarol tras sortear los controles de seguridad y a la grasa que había en los paravalanchas y tejidos de la tribuna Héctor Scarone cuando llegaron los parciales mirasoles al partido.

Fuentes declaró este miércoles que no había pruebas de que la grasa haya sido colocada por alguien de Nacional y se quejó porque la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol responsabilizó a los tricolores de esa falta, por la que, entre otras, recibirán sanción. “Hay un ítem que nadie vio, nadie comprobó, y que se le adjudica la responsabilidad a Nacional y no hay ninguna prueba que diga que Nacional fue quien engrasó los paraavalanchas”, expresó. “Dan por hecho una cosas que nadie probó y nadie vio, simplemente porque a la hora del ingreso de la hinchada de Peñarol eso apareció. Nacional se hace responsable de las cosas que se prueban, no de lo que se supone que hizo. En ese caso no hay ninguna prueba evidente”.

La hipocresía está a la orden del día

La Gallina entró volando

La noche anterior llovió Grasa

Y el locatario reparte su responsabilidad de que todo salga bien con el visitante

Asi los 2 son penalizados

Asi es como manejamos el Fútbol

Vergonzoso — Evaristo González Jiménez (@EvaristoXXI) September 14, 2022

Evaristo continuó con su tuit.

“Y el locatario reparte su responsabilidad de que todo salga bien con el visitante”, agregó.

“Así los dos son penalizados. Así es como manejamos el Fútbol. Vergonzoso”.