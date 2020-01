La ola de interés de inversiones argentinas por campos uruguayos

Una vez confirmado el pase del macrismo al peronismo en Argentina, en Uruguay hubo una ola de consultas provenientes de la vecina orilla con un marcado interés en comprar o arrendar campos para producir en forma total o parcial. De esta forma, la operativa en el mercado de campos en 2019, que tuvo un primer semestre cauto, cerró con un balance positivo.

Pablo Perdomo, director de Perdomo Agroinmuebles, comentó, en diálogo con El Observador, que, si bien no se ha terminado de cerrar el análisis 2019, hasta diciembre se tenía hasta un 18% más de operaciones en promedio, tanto en compraventa como en arrendamientos de inmuebles rurales.

Según lo indicado, el mercado estuvo “bastante calmo” durante el primer semestre, pero luego de conocer el nuevo escenario político argentino las consultas aumentaron en gran medida. Incluso, algunos concretaron operaciones –sobre todo de compra– en el cambio de semestre, entre junio y agosto. “Algunos, los más adelantados al eventual cambio político, compraron a mitad de año”, indicó.

Durante el segundo semestre, y previo al cambio de gobierno, se intensificaron las consultas y la concreción de negocios.

US$ 5.000 por hectárea fue el valor en el que se comercializaron predios de índice Coneat 130 o 140 durante 2019.

Los campos de explotación ganadera fueron la vedette y eso responde a que hoy es el rubro de mayor rentabilidad en el país. Distinta fue la situación cuando se dio el boom de la soja, entre 2008 y 2010, y las transacciones eran por los campos netamente agrícolas.

El operador también sostuvo que, a diferencia de 2018, 2019 mostró “un nuevo interés” por parte de extranjeros en la compra de tierras, en forma de fondos de inversión, grupos familiares o clientes europeos que vuelven a mirar a Uruguay, figuras “que desde hace algunos años no aparecían”. “Con la falta de liquidez de los productores locales que no participan en el mercado o lo hacen de forma más pausada, vimos que entraron mayores capitales del exterior para adquirir tierras locales en un momento en que los precios están, prácticamente, en un valor piso si se los compara con los de algunos años antes o lo proyectamos para el futuro”, comentó.

De todos modos, diversas fuentes del sector productivo local consultadas por El Observador cuando se conocieron los resulados de las elecciones en Argentina coincidieron en que difícilmente haya un éxodo masivo de productores. Uno dijo que es frecuente escuchar a colegas argentinos decir que si en octubre las elecciones las gana Alberto Fernández se vienen para Uruguay, pero cuando se analizan las oportunidades de negocios de este lado del río eso no aparece como algo demasiado atractivo.

Valores de referencia

En 2019, Perdomo Agroinmuebles manejó los campos de índice de Coneat 100 de US$ 4.000 a US$ 4.500 la hectárea.

Por otro lado, los campos de Coneat 130 o 140 se comercializaron en el entorno de US$ 5.000, un valor que el operador entiende es “muy bueno”, dado que esas tierras en otras épocas valían entre US$ 7.000 y US$ 8.000.

Finalmente, los campos más codiciados, aquellos que están ubicados al sur de la ruta 1, y poseen una buena capacidad de agua en el suelo, se pagaron en el entorno de US$ 8.000 a US$ 9.000, y en algún caso llegaron hasta US$ 10.000, pero fueron operaciones muy puntuales.

El interés es, sobre todo, por inversiones en campos ganaderos

Proyecciones para 2020

Frente a lo que podrá pasar durante este 2020, Perdomo informó que hay expertos en inversión y en tierras que “están evaluando mucho la opción de ingresar en el mercado en 2020”. Según lo informado, se trata de compras de volumen en fondos de inversión, productores que trabajan de forma agrupada o por parte de extranjeros que ya tienen tierras en Uruguay.

“Están visualizando que el mercado para comprar tierras en Uruguay puede ser bueno durante 2020. Eso no ocurría desde hace algunos años”, señaló.

También hizo referencia a la existencia de “una cantidad importante” de consultas y gestiones desde Argentina.

“Estamos viendo si esos clientes que están consultando hoy por campos ganaderos, también pueden a producir en los campos agrícolas o en mixtos, donde funcionan ambas actividades”, concluyó.

Arrendamientos durante el primer semestre de 2019

En el primer semestre de 2019 se realizaron 925 contratos de arrendamientos, 15% menos que al mismo periodo del año anterior. La superficie arrendada superó las 291 mil hectáreas, presentando una caída del 20%. Esa información se desprende del documento Serie precio de la tierra elaborado por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La publicación también arrojó que el monto total de las operaciones concretadas en este período ascendió a US$ 30 millones, con un precio promedio de

US$ 103 por hectárea por año lo que muestra una estabilidad respecto al precio medio de los contratos inscriptos en el primer semestre de 2018.

El segundo trimestre fue el que concentró el mayor número de operaciones, superficie arrendada y monto total operado con un precio promedio trimestral de US$ 110 por hectárea por año.

Los departamentos con más superficie arrendada fueron Soriano, Paysandú y Salto con una presencia importante de operaciones enfocadas a la ganadería que ocupan el 47% del área. Estos contratos acumulan alrededor de 85 mil hectáreas –casi 30% del área arrendada total– por un monto que superó los US$ 10 millones.

En tanto, se destacó que Colonia, Soriano y San José, departamentos con una importante presencia de producción agrícola, registraron los precios medios de renta más altos que son US$ 181/ha/año, US$ 166/ha/año y US$147/ha/año respectivamente.

En cambio, los contratos que se manejaron a menores precios corresponden a Maldonado promediando US$ 44 /ha/año seguido por Salto que alcanzó US$65/ha/año.