La parte de tu cuerpo que debes ejercitar y un romance virtual con un artista

Hola. Pasá y ponete cómodo porque hoy es día de Pícnic! y el menú está repleto de delicias, de sueños y realidades, de enseñanzas y reflexiones. Esta semana me inspiró el discurso que el actor Tom Hanks (un crack siempre, recién recuperado del coronavirus) le dedicó a los egresados de una universidad de Ohio. “Ustedes son los elegidos”, les dijo. “Tal vez deban enfrentar muchas derrotas, pero no deben ser derrotados”. Sus palabras me hicieron recordar a las de la poeta y activista estadounidense Maya Angelou: “Tal vez te topes con muchas derrotas, pero no serás derrotado. De hecho, tal vez necesites enfrentar esas derrotas para que puedas saber quién eres, cómo te puedes levantar y cómo podrás salir de ahí”.