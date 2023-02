La polémica que instaló Zielinski por cómo los árbitros le cobran a Franco Fagúndez

El entrenador de Nacional Ricardo Zielinski destacó el repunte que mostró su equipo ante Racing, al que venció 3-1 en la cuarta fecha del Torneo Apertura,

"Necesitábamos ganar, hicimos un partido correcto, ganamos bien, pero tenemos que mejorar muchísimo. Pero es mejor mejorar con una semana más tranquila", dijo Zielinski entrevista por VTV al término del partido.

"Hemos tenido altibajos, algunos partidos buenos, otros no tanto, pero en general vamos buscando los recambios porque hay una buena competencia y el que haga méritos va a tener la oportunidad. Somos 20 jugadores y cualquiera puede jugar. Los que entraron hoy lo hicieron bien", expresó.

"No me gusta hablar particularmente de jugadores, el equipo en líneas generales fue armonioso. En algunos momentos tuvimos problemas porque todavía estamos apurados y no encontramos el juego que queremos. Hoy el partido estaba 2-0 y podíamos haber desarrollado una tenencia de balón mejor, pero de a poco vamos mejorando", agregó.

"Alaniz nos complicó más que nada en el primer tiempo, pero el partido fue tranquilo, lo manejamos bien. El fútbol uruguayo es muy parejo y en algún momento el rival siempre te genera alguna situación, pero hoy lo manejamos tranquilo. En líneas generales en los 90 minutos no tuvimos muchas desatenciones y tampoco muchas llegadas del rival", afirmó el DT argentino.

"Esto recién arranca, no te asegura nada que arranques bien, regular o mal, importa cómo terminás. Vamos partido a partido pensando que Nacional mejore, los demás que hagan lo que les parezca".

Posteriormente, en conferencia de prensa, Zielinski dejó otros conceptos: "Nacional siempre necesita ganar, necesitamos mejorar, permanentemente ir por los tres puntos. El partido con Plaza fue un llamado de atención y teníamos que reaccionar lo más rápido posible".

"Tuvimos una semana donde vimos a algunos mejor que otros, teníamos que hacer recambios y lo hicimos, en general han funcionado bien", manifestó.

"Es importante que los delanteros hagan goles, en el primer tiempo generamos situaciones con pelota corta y al pie, Pereiro en el doble 5 le dio velocidad y en líneas generales está buenísimo que los delanteros hagan goles pero sobre todo que tengan posibilidades".

El DT argentino instaló una polémica sobre el arbitraje uruguayo en torno a la gran figura que tiene este presente de Nacional, Franco Fagúndez: "Me sorprende que a Franco no le cobren muchas cosas, parecería que ante la misma falta a algunos jugadores se las cobra y a Franco no".

Federico Gutiérrez Franco Fagúndez, imparable ante Racing

"Cuando funciona mal el equipo, va a funcionar mal alguna línea pero es un problema general y no particular, siempre se ataca y se defiende en equipo. Estamos buscando el equipo, a medida que pasen los partidos, el equipo lo vamos a ir consolidando; lo veremos semana a semana, la competencia tiene que ser sana y jugar el que mejor está, todos tienen que estar detrás de un equipo", agregó.

Por último, cuando le consultaron por el revuelo que armó que no se presentara a las conferencias de prensa y a cómo reaccionaron las redes sociales tras los malos resultados, Zielinski dijo: "En todos lados es igual, no se arma un equipo en tres partidos y más cuando se van cinco titulares del equipo del año pasado. Algunos vinieron en mejores condiciones, otros no venían jugando. Uno respeta los pensamientos, intento mantener mi perfil bajo, los resultados se darán y bienvenido sea, o no se darán y será como en cualquier otro proceso".