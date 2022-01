La política de drogas de Radío, el silencio de Lacalle Pou y los choques con socios multicolores

La postura del secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, ante el proyecto de internación de adictos que promovieron las diputadas Nibia Reisch (Partido Colorado) y Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) abrió un nuevo frente en la coalición gobernante, que se grafica en un cambio de "lineamientos internos", según apuntan algunos politólogos, ante un cúmulo de opiniones divididas de los socios.

Mientras que Cabildo Abierto, el Partido Colorado y algunos sectores del Partido Nacional apoyan la iniciativa, Radío entiende que "no soluciona nada", que existe una "obsesión" por la privación de libertad y apunta a una política más liberal para tratar el problema de las drogas. Así lo hizo saber en diálogo con El Observador al cierre de 2021: "Es un proyecto que no resuelve nada. No resuelve ningún problema y, además, es perjudicial. Todos los proyectos tienen una exposición de motivos en la que explican y plantean los problemas que quieren resolver. En este proyecto no".

E insistió: "Acá se pretende que alguien sea privado de libertad sin intervención judicial. Lo que se hace es cuestionar a la academia en términos de qué es lo que se ofrece como tratamiento. Todos los integrantes de la academia de este país fueron a la Cámara de Representantes y expresaron su disconformidad con este proyecto. Hay como una obsesión por la privación de libertad que en algunos casos yo creo que está indicada pero no como el tratamiento sino como un lugar geográfico, un componente para el tratamiento", sostuvo el secretario.

El presidente Luis Lacalle Pou hasta ahora ha hecho silencio sobre el tema, pese a que el secretario ya fue convocado al Parlamento por los diputados de la coalición para dar explicaciones sobre su rechazo al proyecto de ley y por la dirección de su política a cargo de la SND.

El silencio de Lacalle es interpretado por el exdiputado del Partido Independiente como una señal de apoyo del presidente y se siente "tranquilo" y "sin dudas de su respaldo", según contó este martes a El Observador. De hecho, hace dos años y medio, cuando recién comenzaba el gobierno, Radío, entonces secretario del Sistema Nacional de Cuidados, se sintió "honrado" al recibir una propuesta del presidente para tomar su nuevo cargo, al entender que esos asuntos los había "trabajado más".

La "evaluación de costos" de Lacalle y la "convicción" de Radío

Para el especialista en temas políticos y director de Factum Eduardo Bottinelli la posición de Radío es un claro ejemplo de que los lineamientos dentro de la coalición comienzan a mermar, ya que "no son permanentes" y fluctúan "según el tema". En su visión, es "natural" que se acentúen los diferendos en algunas políticas a medida que pasan los años tanto en temas económicos, seguridad, derechos o drogas.

Y este es uno de esos casos: "Las concepciones ideológicas y enfoques no son homogéneos. Hay diferencias sustanciales en temas económicos, de seguridad pública, la llamada agenda de derechos, y también en este caso en la política sobre drogas. Es interesante tener en cuenta que no es que haya alineamientos permanentes en las temáticas, sino que es según cuál sea el tema. El alineamiento interno en la coalición multicolor puede ir cambiando, como se ha visto en distintas instancias en el Parlamento".

Así lo analizó también el politólogo Jaime Yaffe, quien apuntó que esas "diferencias de criterios" se refuerzan en las cuestiones que no están enmarcadas dentro del Compromiso por el País que firmaron los socios en la campaña presidencial de 2019. "Lacalle tiene a su favor que todo lo que no esté en el compromiso que hicieron los partidos de la coalición multicolor no lo obliga. Si estas cosas no estaban en el compromiso que suscribieron los cinco partidos que conforman la coalición, él no tiene, en principio, obligaciones políticas de ningún tipo en tal sentido", dijo sobre las posturas que cruzan a algunos dirigentes nacionalistas con el mandatario en este asunto.

De acuerdo a su percepción, Radío, más que buscar un "desmarque" de sus socios, intenta "defender su posición de principios". "No lo veo como una jugada política, sino de diferencias de criterios y de acción por convicción. Es un tema puntual en el que Radío tiene una posición personal, hay diferencias y es una defensa de una convicción personal", apuntó.

Además, visualiza que algunos integrantes de Cabildo Abierto y del Partido Nacional demuestran tener un "viejo recelo" hacia leyes de la nueva agenda de derechos que se aprobaron durante los gobiernos del Frente Amplio: "Presionan para revertir algunas de ellas. En este caso puntual, han chocado con el criterio de Radío que tiene otra posición. Creo que esos planteos en distintos proyectos tienden a tratar de amortiguar algunas de las innovaciones en el reconocimiento de nuevos derechos que se aprobaron en el período de gobierno anterior".

En un asunto tan complejo, como el combate a la adicción de drogas, la politóloga Adriana Raga entiende que enseguida se cortan las "líneas político-partidarias" para dar paso a las concepciones personales. Al tratarse de un tema sin "soluciones claras" se acentúan las "divisiones" y los "choques" del ala conservadora con los perfiles más liberales y se ve afectada la continuidad de una misma política.

"La política de drogas en ningún país tiene una línea clarísima. Es difícil que se sepa cuál es el mejor camino, Esto corta las líneas político-partidarias. Tiene más que ver con personas que piensan cosas diferentes y es más a nivel personal. Lacalle es más liberal en esto que otros, pero quizás en otros temas sea al revés. Los partidos no se alinean firmemente de un lado o del otro y hay, por lo tanto, líneas más personales. Lo importante es mantener una misma política a través del tiempo", subrayó.

Raga agregó: "Estar cambiando de política todo el tiempo no parece ser lo más adecuado. Con ese alineamiento no partidario es más difícil mantener las políticas porque todo depende de qué persona está dominando en cada momento en cada partido. Ahí deja de ser el partido (lo importante) y son las personas, entonces es muy difícil hacer políticas que duren".

Desde su época como legislador, Lacalle Pou se ha interesado en proyectos de ley referidos al combate de la drogadicción. El actual mandatario fue uno de los primeros dirigentes en poner sobre la mesa el tema del autocultivo de marihuana cuando, en su momento, llamó a "no ser tan conservadores" y propuso legalizarlo.

Como siempre recordaba, el 10 de noviembre del 2010 a las 11:30 de la mañana presentó un proyecto de ley con “medidas contra el narcotráfico” y una de ellas era la regularización del autocultivo del cannabis.

Su idea no tuvo respaldo en el entonces oficialista Frente Amplio y quedó por el camino. Sin embargo, el tema volvió a estar sobre la mesa dos años después con el proyecto del gobierno de Mujica, con el objetivo de luchar contra el narcotráfico. Lacalle se opuso a la iniciativa que regularizó el mercado de la marihuana pero los artículos vinculados a la legalización del autocultivo los votó.

"Lacalle no está en una tesitura de revertir todo lo que se aprobó. Es un tema más bien de posición general y de ser consecuente con una actitud que se había anunciado. Hay una evaluación de costos", remató Yaffe.

El proyecto, al que cuestiona Radío y por el que ahora fue llamado a dar explicaciones, establece la posibilidad de que personas adictas firmen una voluntad anticipada ante un escribano que permita internarlos en momentos de crisis.