La pregunta que indignó a Pep Guardiola en pleno festejo

Era todo alegría para Pep Guardiola. Su equipo, Manchester City, había goleado 6-0 el sábado en la final de la FA Cup a Watford y por ende, había conseguido un triplete histórico en Inglaterra al obtener la citada copa, la Copa de la Liga y la Premier League en la temporada. A eso hay que adosarle la Community Shield (la Supercopa inglesa) que ganó al principio de temporada.



"Me encanta la Liga de Campeones, pero ganar este triplete es más difícil", dijo el entrenador español que este sábado se convirtió en el primero en conseguir el triplete doméstico en Inglaterra.



Cuestionado sobre si ha sido la mejor temporada de su carrera, tras ganar cuatro títulos, incluyendo la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga y la Community Shield, Guardiola aseguró que es una de las mejores que ha experimentado como entrenador.



"Quizás no la mejor, pero sí una de las mejores. Ser el primero (en conseguir esto) significa que, aunque lo repitan otros, nosotros seguiremos siendo los primeros", reflexionó.



Pero más adelante en la conferencia de prensa llegó una pregunta que le molestó mucho y lo sacó de eje. Una pregunta que no solo no era para una conferencia de prensa, sino mucho menos para una que se llevar a cabo luego de conseguir un nuevo título.

"Mancini ha recibido sobresueldos mientras entrenaba al City. ¿Ha recibido usted también algún sobresueldo?", inquirió el periodista.

La respuesta de Guardiola no se hizo esperar y la podés ver aquí en el video.