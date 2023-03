"Era una mujer, no un hombre de pelo largo": la primera chofer cobradora de Cutcsa que ahora es parte del directorio de la compañía

La noche estaba cerrada. Un ómnibus expreso de la línea diferencial de Cutcsa se dirigía a Villa García, en el nordeste de Montevideo, pasadas las cuatro de la madrugada. Corría mayo de 1999 y tras unos años en la empresa como guarda, María del Carmen Couselo se aferraba, por primera vez de manera oficial, a un volante. De esta manera, la mujer se convertía en la primera trabajadora de Montevideo en ser chofer y cobradora en simultáneo.

Cuando entró a trabajar a la compañía de transporte colectivo por primera vez, Couselo ya había egresado de la carrera de Administración de Empresas de la UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay) y trabajaba como tal para una empresa que pertenecía al rubro de la carpintería.

Pero los ómnibus siempre estuvieron presentes en la vida de Couselo. “Mi familia es omnibusera, mi padre trabajó toda la vida en Cutcsa, mi esposo trabajó en Cutcasa. Dentro de la empresa, mucha gente me conocía desde niña. Yo no caí en paracaídas”, dijo a Café & Negocios.

Consuelo comenzó a trabajar ocasionalmente como guarda, en 1996, a través de suplencias en complemento con su otro empleo. En una ocasión, un compañero de la trabajadora tuvo un “quebranto de salud” que le impidió retornar a su puesto dentro del vehículo. Fue así como Couselo pasó a formar parte de la plantilla fija de guardas. Desde ese año se fue involucrando cada vez más en la compañía de transporte hasta que se hizo cargo de ambos trabajos.

“Era un trabajo precioso”, recordó. Hasta que un día, tiempo después de estar arriba de un ómnibus, a su esposo se le ocurrió preguntarle:

—¿Por qué no te pasás de guarda a chofer? Es mucho más lindo.

—No, a mí me gusta ser guarda. Cobro boletos, charlo todo el tiempo con los pasajeros —contestó Couselo—.

—Es mucho más lindo. —Retrucó el chofer que pretendía convertir a su esposa en colega— Dejá la carpintería. Te va a gustar.

La insistencia continuó y en 1998 la guarda decidió obtener el sellado para ómnibus en su libreta profesional para probarse como chofer por parte de la Intendencia. Se presentó y logró salvar el teórico y el práctico de la prueba de manejo. Sin embargo, durante ese proceso, Couselo se enfrentó a personas sorprendidas e incluso reticentes, por momentos.

“¿Usted para qué saca la libreta de ómnibus? ¿Tiene posibilidades de trabajo?”, le preguntó el inspector de tránsito de la Intendencia que le tomó la prueba práctica.

“Y lo mismo pasó con la prueba del teórico. Cuando presentaba los papeles para poder rendir el examen, los administrativos me preguntaban si estaba segura” de que presentarse para dar la prueba de libretas que le permitiera conducir ómnibus, rememoró Couselo, que logró el sello correspondiente.

La libreta autorizada para conducir ómnibus llevó una discusión en los puestos más altos de Cutcsa, una vez que la trabajadora solicitara su cambio de puesto. Según narró Couselo, había posiciones encontradas dentro del directorio, que discutió el asunto. Los que estaban en contra de esta iniciativa esgrimían argumentos como no estar de acuerdo en "seguir incorporando mujeres en plataforma". Finalmente el directorio aprobó que empezara a hacer las prácticas por fuera de Cutcsa para, luego, comenzar a trabajar.

"En aquel entonces ya era presidente Juan Antonio Salgado y fue el que más me dio para adelante", aseveró.

Lo que siguió después fue algo similar a lo del comienzo, aunque volvió a conquistar otro escalón. La mujer comenzó a suplir compañeros que eran choferes hasta que se convirtió en chofer cobradora a tiempo completo y definitivo en 1999. La primera del transporte colectivo y la única durante cinco años. “Después comenzaron a incorporarse más compañeras, como en las líneas de ómnibus de Pocitos, por ejemplo; hoy en día son más de 150 choferes mujeres en Cutcsa”, expresó Couselo.

Durante el primer viaje formal a la mujer la invadieron las dudas. “¿Me habré pasado? ¿Me habré pasado? Ya va mucho tiempo”, pensaba mientras llegaba, por primera vez a su destino. “Tenía la duda porque era lugares que yo no frecuentaba; después le agarré confianza”, recordó.

En aquellos años, “la gente se sorprendía. Subía y me decía: ‘¡Ay, una mujer! ¡Ay, qué lindo, nunca había visto!’”, narró. Pero la anécdota que más le da gracia es la que protagonizó su esposo con otro chofer de la empresa que se acercó sorprendido y le dijo: "¡Pah, no saben lo que acabo de ver! ¡Había una mujer trabajando en los de trompita! —que eran como llamaban al estilo de ómnibus que manejaba—. Me paré al lado de ella y es una mujer, no es un hombre de pelo largo. Es una mujer”.

Couselo se mantuvo en ese puesto durante 20 años, hasta 2019. Aunque no se desvinculó de la compañía. De hecho, en la actualidad, con 63 años, integra el directorio de la compañía de transporte, dentro de la Comisión Fiscal, que trabaja con varias áreas de la empresa.

“Abrí camino a mucha gente inconscientemente”, reflexiona la ejecutiva a la distancia de sus primeros pasos en Cutcsa. Durante su primer viaje iba atenta hacia Villa García: “Mi miedo era tener un choque y salir en las primeras planas de los diarios por eso”, recordó. De todas formas, Couselo sí fue tapa de revista, pero no por ese motivo, sino por haber logrado convertirse en la primera chofer cobradora de la capital.