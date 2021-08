La profesora y corredora amateur que sorprendió en la maratón olímpica y no paraba de llorar

Mieke Gorissen sorprendió en el maratón de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y conmovió a Bélgica, su país de origen. No solo por su excelente desempeño, sino por su descarga de emoción en la entrevista posterior a la carrera, cuando se enteró que había terminado en el puesto 28 con un tiempo de 2:34:24.

Geen randjes of tintjes, maar gewoon een dijk van een prestatie met na afloop misschien wel het spontaanste interview van de Spelen!🥺 #Tokyo2020 pic.twitter.com/wGixXCv3hr — Bas Tietema (@BasTietema) August 7, 2021

La ganadora de la maratón fue la keniata Peres Jepchirchir con un tiempo de 2:27:20, seguida de su compatriota Brigid Kosgei (2:27:36) y la estadounidense Molly Seidel (2:27:46).

Gorissen tiene 38 años, es profesora de física y matemáticas, corre solo como un pasatiempo.

La atleta belga no podía parar de llorar

"No puedo creer mi lugar, ya estaba tan contenta de haber terminado la carrera. Logré mi objetivo y realmente puedo estar orgullosa de mí mismo. El objetivo era no terminar última. Soy ambiciosa, pero también sensata y realista. Soy profesora de física y matemáticas a tiempo completo en la secundaria y me encanta. Para mí, la maratón sigue siendo una pasión y le dedico las pocas horas extras que tengo. Estoy muy contenta con mi resultado, no tengo tiempo para ir a prepararme en el extranjero o para hacer un trabajo más profesional. Mi prioridad es preparar a mis alumnos para los exámenes de fin de año. Eso es lo más importante para mí. Aparte de la secundaria y de mis entrenamientos diarios, paso mi tiempo leyendo libros y tejiendo. Correr es mi hobby que practico para mantenerme en forma con mi vida diaria", expresó a los medios de su país.

También puso en el mapa mundial a la localidad de Diepenbeek donde vive y Ganzestraat, la calle por donde corre habitualmente y dijo por qué: "Es parte de un campo más grande y es muy tranquilo. Se lo recomendaría a todos. Aunque no quisiera que todos entrenaran aquí de repente. Entonces ya no será una joya escondida", expresó sonriendo.