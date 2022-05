La reacción de Ruben Sosa: "Nos robaron, somos tan chiquitos que no tenemos fuerza"

La última jugada del partido entre Nacional y Estudiantes en La Plata sigue dando que hablar. El cabezazo de Leandro Lozano y la mano dentro del área del zaguero argentino Fabián Noguera fue desestimada por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, lo que generó indignación en los tricolores.

Ruben Sosa, ídolo y funcionario del club, reaccionó en Instagram publicando una historia apenas terminó el partido que ganó el equipo argentino por 1-0.

"Nos robaron como siempre nos roban, tremenda mano para empatar el partido, pero somos tan chiquitos que no tenemos fuerza con los árbitros, no podemos ganar nada", expresó el exfutbolista.

Agregó: "Siempre pasa lo mismo. Hay una mano, siga siga, hoy no hay VAR", señaló.

Luego dijo que "Nacional va a seguir corriendo, luchando, pero no tenemos fuerza con los jueces. Nos vamos calientes porque podíamos empatar el partido", expresó.

Con la derrota de este martes Nacional quedó en el tercer lugar del grupo C cuando faltan dos fechas para el final. Los últimos dos encuentros del equipo que dirige Pablo Repetto serán en el Gran Parque Central.

El zaguero Noguera de Estudiantes dijo que esa polémica jugada no fue penal y que Nacional no puede reclamar nada porque "no pudieron hacer un gol en 180 minutos". En la ida el partido entre ambos equipos terminó 0-0.