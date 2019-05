La rutina de las mañanas para tener un día productivo

La mayoría de las personas exitosas tienen una rutina matutina que les permite maximizar la productividad. Esto no solo está relacionado con el trabajo, se trata más bien de respetar los tiempos de las actividades que le darán energía y que le prepararán para cumplir con el resto del día.

Las rutinas matutinas pueden ser difíciles de desarrollar, pero tener una puede prepararlo para un día productivo y una vida exitosa. Lo más importante para lograrlo es tener disciplina. La idea es practicar diariamente ciertas acciones que lo empoderen de pensamientos y energía positiva.

Entre las actividades que se incluyen en cualquier rutina matutina no pueden faltar técnicas de visualización, afirmaciones, agradecimiento, meditación y algo de ejercicio. Las personas que practican estas actividades empiezan el día estando más motivadas, siendo más productivas y teniendo más confianza, asimismo resultan ser más felices y viven con menos estrés.

Entonces, ¿qué es lo primero que hace al despertar? El neurocirujano Mark McLaughlin comparte en Business Insider la rutina matutina de tres pasos que sigue para preparar el resto de su día y alcanzar el éxito. Él lo llama su "triple amenaza":

1. Meditación

Mark McLaughlin se despierta a las 5:00 am. y lo primero que hace es meditar por 10 minutos, esto no es negociable. Empezó con meditación trascendental, que consiste en recitar en silencio un mantra una y otra vez, de los instructores John Hanlon y Dean Sluyter, autor de varios libros destacados y meditaciones en audio, en la Escuela Pingry en 1980; pero ahora su técnica ha cambiado a la meditación natural, que no requiere el uso de un mantra y se centra en la inactividad tranquila.

“La meditación, o las prácticas de atención plena, pueden ayudar a reducir sus niveles de estrés y evitar el agotamiento, mejorar su salud mental y su bienestar, aumentar sus niveles de creatividad, mejorar su capacidad de empatía, mejorar el sueño y mucho más. Intente al menos 10 minutos de meditación para comenzar su día y descubrir lo que mejora en su vida”, explica.

2. Archivo

​

El neurocirujano ha creado un sistema de archivos personal etiquetado para cada día del mes, y cada día tiene una tarea en ese archivo. Cuando algo que no es urgente aparece durante su día, lo archiva en ese sistema y no piensa en eso hasta el día designado.

“Cree un sistema de archivo diario similar para eliminar el estrés de todas las pequeñas tareas que pueden acumularse y abrumarlo fácilmente”, sugiere McLaughlin.

3. Planificación

Para él “comenzar el día sin un plan establecido es como correr una carrera sin tener idea de la ruta o el destino: es posible que llegue al final, pero se sentirá estresado, agotado y, sin duda, quedará rezagado respecto a los demás”.

Por eso el tercer paso es consultar su agenda y hacer una lista de todo lo que necesita hacer ese día. Esto no significa que no puede salirse del plan, se trata de mantenerse enfocado en sus objetivos y le dará una mejor oportunidad de lograrlos realmente.

McLaughlin finaliza sugiriendo que pruebe diferentes rutinas matinales hasta que llegue a una que le funcione. “Si bien no tiene que ser complicado, debe ser intencional y adaptarse a sus necesidades para ayudarlo a tener un día más productivo y exitoso”.

Fuente: Gestión - RIPE