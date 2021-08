La serie de El Señor de los Anillos, la más cara de la historia, ya tiene fecha de estreno confirmada. Este lunes, Amazon, la empresa encargada de la producción de esta saga fantástica, anunció que el primer episodio llegará al streaming dentro de poco más de un año: el 2 de setiembre de 2022.

Amazon, que compró en 2017 los derechos televisivos de esa saga fantástica de J.R.R. Tolkien por 250 millones de dólares, dijo que el rodaje de la primera temporada termina este lunes en Nueva Zelanda, y publicó la primera imagen oficial del proyecto.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Los episodios serán emitidos semanalmente, precisó el grupo, que difundió este lunes las primeras imágenes en las redes sociales. Con este proyecto, Amazon busca pisar fuerte en la competencia del streaming, y pelear directamente con proyectos como el universo de Game of Thrones de HBO, que en 2022 tendrá también su regreso, con la precuela House of the Dragon.

Esta serie basada en la obra de Tolkien también será una precuela con respecto a las películas que dirigió Peter Jackson y que se estrenaron en cines entre 2001 y 2003. Ambientada miles de años antes de la Guerra del anillo, en un tiempo de relativa paz para la Tierra Media, esta serie presentará nuevos terrenos hasta ahora no explorados por las adaptaciones, aunque si habrá algunas caras conocidas, con versiones más jóvenes de los personajes Elrond y Galadriel, y hasta el villano Sauron.

En el elenco destacan especialmente Cynthia Addai Robinson, conocida por su rol en la serie Spartacus, y Robert Amarayo, quien tuvo un rol en Game of Thrones, donde encarnó a una versión joven de Ned Stark.

Con la adaptación en varias temporadas del fenómeno literario de Tolkien, que se convirtió también en uno de los mayores éxitos del cine de los años 2000, Amazon busca ganar puntos en la batalla que su plataforma Prime Video libra contra Netflix y Disney+, especialmente.

Con base en AFP