La sociedad desnuda

No, no está usted en una columna de chismes, ni hemos mudado el foco de esta tribuna, pasando sin escalas de la alta geopolítica a los temas del corazón. La entrevista que los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, dieron hace unos días a la presentadora norteamericana Oprah Winfrey es la noticia más relevante para este humilde espacio. Y no solo porque sea difícil abstraerse de lo que el mundo está hablando, sino –más importante aun- porque ha venido a confirmar lo que asegurábamos hace muy poco sobre la sociedad británica, en ocasión del episodio que le tocó vivir a Edinson Cavani.