La startup uruguaya que salió del riñón de Infocorp y ahora se expande con éxito por las instituciones financieras de Estados Unidos

La empresa surgida como un spin off de la uruguaya Infocorp, ofrece un producto de automatización de marketing especializado en instituciones financieras como bancos o credit unions (cooperativas) en el mercado estadounidense.

La herramienta ayuda a los equipos de marketing a utilizar la información que tienen de sus clientes –que es mucha y valiosa– y con ese punto de partida ejecutar comunicaciones u ofertas segmentadas y personalizadas para cada cliente a través de los múltiples canales por los que interactúan.

"Hoy una institución financiera interactúa con el cliente a través de mails o mensajería, pero también cuando me conecto en la banca en línea o cuando llamo para pedir ayuda con algo", resaltó el CEO de Prisma, Felipe Gil. Por eso Prisma actúa como un intermediario que está entre los datos que el banco tiene de sus clientes y normalmente no suelen ser aprovechados y el propio cliente.

"Hay un desafío típicamente tecnológico y de procesos entre los datos que están por un lado y los canales de comunicación que están por otro", reflexionó Gil que asegura que con esta herramienta la comunicación de las instituciones financieras se vuelve más efectiva y por lo tanto también más redituable.

Su producto, se utiliza en bancos uruguayos, pero también en el segundo banco más grande de Chile, en el más importante de Panamá e incluso gran parte de su mercado se encuentra en Estados Unidos donde está también su mayor foco de crecimiento.

Los inicios

Prisma surgió en 2014 como parte de la empresa Infocorp. A partir de ese momento comenzó su expansión por distintos mercados regionales hasta que, en 2017, se resolvió que la empresa fuera un spin off de Infocorp, lo que le permitiría expandirse de forma más agresiva y a nuevos mercados. "Desde ese momento yo me convertí en el cofundador", recordó Gil.

Más allá del respaldo de su empresa madre, Prisma se transformó en una firma independiente que se financió gracias al aporte de inversores a través de la obtención de capital semilla.

Más adelante, en 2018, desembarcaron en Estados Unidos con el objetivo de desarrollar una red de socios y revendedores del producto.

Hoy, el principal objetivo está en convertir a la empresa en la mano derecha de las áreas de marketing en las instituciones financieras norteamericanas, en particular, para las credit unions, que son unas 10 mil empresas de distintos tamaños.

En la actualidad trabajan con cinco empresas que revenden Prisma en ese mercado y cuentan también con una docena de proveedores tecnológicos que no lo revenden, pero sí lo ofrecen integrado en sus plataformas.

La startup cuenta con más de 35 clientes en Estados Unidos en un total de 60, por lo que más de la mitad de su facturación proviene de ese país.

El futuro

La empresa cuenta con un equipo de 15 personas que trabajan mayormente desde Sinergia Golf.

“Como una startup joven y pequeña lo que nos ha dado Sinergia es la tranquilidad de no tener que ocuparnos de un montón de cosas que no son el core del negocio”, reflexionó el CEO de Prisma. Y remarcó que, a su vez, el ser una empresa dedicada a un producto puede crecer exponencialmente en facturación sin tener que crecer en un gran número de personal, dado que no es como en la exportación de servicios tecnológicos que su crecimiento va directamente de la mano con mayor personal, es por esto que la flexibilidad que le ofrece Sinergia para agrandar el equipo o trabajar de forma remota si tienen que viajar, les resulta ideal.

Además de su objetivo de crecer en el mercado norteamericano, Prisma Campaigns busca personal capacitado que quiera desempeñarse con profesionales de primer nivel en el desarrollo de productos tecnológicos.