La suba del precio de los combustibles genera conflictos sociales explosivos en América Latina

Los agudos conflictos sociales que estallaron en las últimas semanas en Panamá y Ecuador ocurrieron luego de las fuertes subas que se registraron en los precios locales de los combustibles y revelan el efecto que tiene a nivel regional la crisis energética provocada por las sanciones a Rusia tras la invasión a Ucrania.

Como el alza se traslada también a los precios de alimentos y medicamentos, las protestas no sólo abarcan a los transportistas, sino a vastos sectores sociales perjudicados por una inflación que no cede.

En Panamá, los cortes de rutas que dejaron al país desabastecido y sin transporte parecieron apaciguarse luego que en la noche del domingo el gobierno redujera los precios un 38% y anunciara un congelamiento.

El gobierno fijó el valor del galón (3,78 litros) de nafta para vehículos particulares en US$ 3,25 desde los US$ 5,17 que había autorizado a comienzos de julio. Con los nuevos precios, se vuelve parcialmente atrás con los 47 puntos porcentuales que había subido el combustible desde principios de año

El acuerdo, no obstante, fue rechazado por varios gremios que ahora exigen que la rebaja llegue a los precios de la canasta alimentaria y los remedios, tal como decía el acta inicial de reclamos al gobierno de Laurentino Cortizo.

Un cuadro análogo enfrentó a comienzos de junio el gobierno de Ecuador, que mantuvo virtualmente paralizado al país por dos semanas, tras la convocatoria y movilizaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que acompañaron otras organizaciones sociales.

Entre las diez demandas del paro, a las que el gobierno de Guillermo Lasso debió ceder, estaba una reducción de US$ 0,40 del precio del galón de la gasolina, que pasó a costar desde el 12 de junio US$ 5,20, un precio récord y superior en un 0,36% al mes anterior.

En Chile la gasolina, conocida como “bencina”, continúa en aumento luego que durante junio se registrara un alza histórica. En el área Metropolitana, el valor de la nafta súper de 95 octanos llega a 1.238 pesos (US$ 1,25) de acuerdo a cifras del Sistema de información online de precios de combustibles en estaciones de servicio, según un detallado reporte de la agencia rusa Sputnik.

Los reportes de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap), anunciaron en las últimas tres semanas un aumento en los combustibles que superó los 40 pesos chilenos (US$ 0,042).

En Brasil, el alza de 5,18% de la gasolina y del 14,26% del diésel produjo en junio tensiones entre el gobierno y la petrolera estatal Petrobras, lo que derivó en el cuarto cambio de dirección en la empresa desde el inicio de la presidencia de Jair Bolsonaro.

De acuerdo a un promedio realizado por la petrolera brasileña, en los 26 estados del país, la gasolina alcanza un valor de 6.49 reales (US$ 1,20). El gobierno, en tanto, anunció que comprará gasoil ruso y además dará un subsidio de 1.000 reales (unos US$ 200) a los transportistas para compensar el alza, gracias a una extensión presupuestaria que regirá hasta las elecciones del 2 de octubre.

En Paraguay, mientras que la nafta de 89 octanos alcanza los 8.300 guaraníes (US$ 1,20 dólares), la de 97 octanos se comercializa a 9.790 (US$ 1,43 dólares). Por la diferencia de precios, muchos vehículos cruzan a Brasil para cargar sus tanques.

Algo similar ocurrió en la frontera entre Brasil y Argentina, donde los vehículos brasileños en tránsito prefieren abastecerse en estaciones de servicio argentinas aprovechando los precios más bajos. Eso contribuyó a la escasez de gasoil, que motivó protestas de productores rurales y transportistas argentinos.

En Argentina, el litro de gasolina súper cuesta 120 pesos argentinos (US$ 0,94 dólares de acuerdo a la cotización oficial) en las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires. El país se ubica en el puesto 18 dentro de 21 países más baratos del continente de acuerdo a un estudio elaborado por Picodi.com.

El promedio nacional del precio de la gasolina en México es de 21.79, en la capital del país, llega a venderse a 22,62 pesos mexicanos (US$ 1,10). En Uruguay, en cambio, el gobierno mantuvo los precios durante julio: el precio máximo ofrecido al público es de 80,88 pesos uruguayos (US$ 1,97) por litro de combustible súper, pero en la petrolera estatal Ancap puede adquirirse a un valor más accesible.

Por su parte, tanto Bolivia como Colombia y Venezuela poseen los precios más bajos de la región: US$ 0,54, US$ 0,56 y US$ 0,022, respectivamente.